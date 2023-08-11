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9月2日起，洛阳部分公交线路临时调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳公交集团 2023.09.01 17:03

　　今日，“洛阳公交集团”官方微博发布消息称，接市住房和城乡建设局通知，玄武门大街提升改造工程(黄河勘测设计院至启明北路段)将于2023年9月2日至2023年9月30日围挡施工，途经公交线路临时调整如下：

　　4路

　　去程从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至东花坛东后，改走启明南路、中州东路至中州东路民主街口恢复原线，调整路段去回程一致。

　　10路

　　由东花坛西调整为东花坛发车，去程走启明南路、中州东路、新街、玄武门大街恢复原线，调整路段去回程一致。

　　20路

　　去程从南苑路南昌路口发车，沿现运营线路行驶至中州东路夹马营路口后，改走中州东路、启明南路至临时终点站东花坛，调整路段去回程一致。

　　34路

　　去程从中州东路公交停车场发车，沿现运营线路行驶至东花坛东后，改走启明南路、中州东路、夹马营路、利民南街恢复现运营线路的原线，调整路段去回程一致。

　　57路

　　去程从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至中州东路启明南路口后，改走中州东路、华林路恢复原线，调整路段去回程一致。

　　76路

　　去程从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至东花坛东后，改走启明南路、中州东路、夹马营路、民族路恢复原线，调整路段去回程一致。

　　线路调整后，乘客可使用“洛阳行”APP查询线路实时公交信息。途经线路会根据道路围挡施工实际情况适时调整，如需咨询，可拨打洛阳公交集团客服热线0379-63411661。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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