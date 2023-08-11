道路围挡施工 洛阳6条公交线路临时调整

洛阳公交微信公众号今日发布消息称，因玄武门大街围挡施工，307路、366路等6条公交线路临时调整。 “洛阳公交”微信公众号今日发布消息称，因玄武门大街围挡施工，307路、366路等6条公交线路临时调整。具体内容如下： 广大乘客朋友们: 因玄武门大街围挡施工，围挡时间：2023年9月3日至2023年9月30日，围挡区间：启明西路段(黄河勘测设计院—启明北路)。期间，我公司运营307路、366路、801路、805路、996路及997路公交线路进行临时调整，由原路线绕行至夹马营路～中州东路～启明南路～启明北路沿线往返。 本次封闭区域施工结束后恢复正常，望大家相互转告！ 咨询电话：0379-63991666 ⑥