9月1日上午，洛阳外国语学校新校区揭牌投用。

9月1日上午，洛阳外国语学校新校区揭牌投用。

洛外新校区位于瀍河区，紧邻地铁一号线杨湾站，东至三元东路、南至三元路、西至九都东路、北至中州东路，占地面积约228亩，总建筑面积7.5万余平方米。

学校自东向西依次为住宿区、教学区、公共活动区、体育运动区。每个年级教学楼采用书院化设计布局，既独立又统一，并突出院、廊、园、圃等理念，打造具有唐代文化特色的校园风貌。

相比老校区，洛外新校区面积扩大近5倍，专业多样的教室可满足学生选课走班、小语种学习的需要。学校采用黄、绿、红、蓝等多种颜色进行搭配，还将传统园林中“院”“园”“廊”“围”的元素融入校园环境中，“风雨连廊”可通达校园各个角落。

洛外新校区可设置60个高中教学班，容纳学生3000人，未来根据办学条件，会适时扩大招生规模。所有学生宿舍均按6人间设置，每间宿舍配有空调、卫生间、热水洗澡间、洗漱台，功能设施完备。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图)