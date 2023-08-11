9月1日上午，洛阳市第五高级中学新校区揭牌投用。

9月1日上午，洛阳市第五高级中学新校区揭牌投用。

洛五高新校区位于老城区葛家岭片区，东、南、北至规划路，西至龙光路。总规划用地163亩，是老校区的近4倍，办学规模为60个班级3000名寄宿生。

洛五高新校区西侧是翠云峰森林公园，校园所在地整体地势北高南低，最大高差近20米，建设中遵循中国传统书院规制，采取随坡就势理念，在校园中轴线设“书山轴”，主要借助三层台阶一处缓坡处理高差，“书山轴”两侧分多层台地错落布局建筑单体。

俯瞰校园，砖红色的建筑群在绿树蓝天的映衬下非常整体就如一本打开的书，“书山轴”如一条书脊贯穿校园南北。“整体打造一所错落有致、起承转合、诗情画意的阶梯式景观校园、现代书院式高中。

三座教学楼由低到高阶梯分布，各年级教学楼通过连廊互通，既各自独立又相互统一。教学楼每个教室都配有智能班牌、可升降桌椅、冷暖空调、护眼照明灯、智能化教学设备等。“书山轴”东侧，由北向南分布着女生宿舍、教师宿舍、体育馆、实验楼、艺术楼等。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）