9月1日上午，洛阳市第三高级中学新校区揭牌投用。

9月1日上午，洛阳市第三高级中学新校区揭牌投用。

洛三高新校区位于洛阳市西工区周山大道与香叶路交叉口西北角，占地面积150亩，总建筑面积7.8万平方米，办学规模为60班，可容纳3000名住宿学生，主要建设内容包括教学楼、综合楼、学生公寓、教师公寓、餐厅、体育馆、足球场、篮球场及公共配套设施等。

整个校园以“教学主轴”“礼仪主轴”双主轴贯穿南北，重构传统书院空间，打造现代书院综合体。校园建筑的用色让人耳目一新，建筑整个基调色为砖红色，传递出浓郁的书院风格，建筑底座采用深灰色，中段立面窗间墙是渐变米黄色，整体庄重不失活泼。

“教学主轴”主要由3个年级教学书院和教师宿舍组成，3个年级教学书院相对独立又通过连廊连接，由南到北三进院落巧妙利用地形高差，层层递进顺势而上；位于中间的“礼仪主轴”主要由学生宿舍、餐厅、体育馆、综合楼等空间组成，方便师生生活、学习。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）