网友反映南昌路夜间施工影响居民休息 洛阳市住建局回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：南昌路夜间施工影响周边居民休息，希望相关部门能够加强监管。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：南昌路夜间施工影响周边居民休息，希望相关部门能够加强监管。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：南昌路夜间施工影响周边居民休息，希望相关部门能够加强监管。
洛阳市住房和城乡建设局回复：首先对道路建设给周边群众带来的不便表示歉意，针对群众诉求中提出夜间施工噪音的问题，因该工程工期紧迫，白天商圈车流量较大，本着尽早还路于民的原则，要求施工单位加快施工进度，尽可能的避免打扰周边群众的休息。预计9月底沥青能够铺设完毕。
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