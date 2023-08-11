洛阳设置28条“规范停车示范路（街）” 将进行严格治理

记者9月1日从洛阳市城市管理局获悉，为进一步优化洛阳城区静态交通环境，提高城市管理和公共服务水平，根据有关法律法规，城管部门将把洛阳城区28条道路设置为“规范停车示范路(街)”，每日7:00至22:00进行严格治理。

记者9月1日从洛阳市城市管理局获悉，为进一步优化洛阳城区静态交通环境，提高城市管理和公共服务水平，根据有关法律法规，城管部门将把洛阳城区28条道路设置为“规范停车示范路(街)”，每日7:00至22:00进行严格治理。 记者9月1日从洛阳市城市管理局获悉，为进一步优化洛阳城区静态交通环境，提高城市管理和公共服务水平，根据有关法律法规，城管部门将把洛阳城区28条道路设置为“规范停车示范路(街)”，每日7:00至22:00进行严格治理。 治理标准 ●车辆停放必须停放在停车位内，未施划停车位的区域严禁停放车辆； ●车辆停放要按照停车位的箭头同一朝向停放，严禁反方向停放； ●在限时停车位停车，严禁超过停车泊位规定的使用时间； ●车辆严禁停放在两个泊位之间或者一半停放在泊位内一半停放在泊位外。 28条“规范停车示范路(街)”路段位置 ●涧西区(4条) 1.辽宁路(辽宁路与南昌路交叉口以东——辽宁路与珠江路交叉口以西) 2.西苑路(牡丹广场北侧，西苑路与天津路交叉口以东——西苑路与太原路口交叉口以西) 3.南昌路(南昌路与西苑路交叉口以南——九都西路与南昌路交叉口以北) 4.创业路(创业路与南苑路交叉口以南——创业路与鸿都路交叉口以北) ●西工区(3条) 5.中州中路(中州中路与嘉豫门大街交叉口以东——中州中路与应天门广场西侧定鼎大道交叉口以西) 6.唐宫中路(唐宫中路与嘉豫门大街交叉口以东——唐宫中路与定鼎大道交叉口以西) 7.芳林路(芳林路与中州路交叉口以南——芳林路与九都路交叉口以北) ●老城区(3条) 8.定鼎大道(应天门广场东侧定鼎大道与中州中路交叉口以南——新生西街与洛浦路交叉口以北) 9.中州中路(中州中路与应天门广场西侧定鼎大道交叉口以东——环城西路与金业路交叉口以西) 10.机场路(二乔路与机场路交叉口以西——周山大道与机场路交叉口以东) ●瀍河区(4条) 11.九都东路(九都东路与机车厂路交叉口以东——九都东路与万隆路交叉口以西) 12.夹马营路(夹马营路与中州东路交叉口以南——夹马营路与九都东路交叉口以北) 13.中州东路(中州东路与安居路交叉口以东——中州东路与二广高速下站口以西) 14.滨河北路(滨河北路与夹马营路交叉口以东——滨河北路与启明南路交叉口以西) ●洛龙区(14条) 15.太康路(太康路与永泰街交叉口以东——太康路与长兴街交叉口以西) 16.市府东街(市府东街与太康路交叉口以南——市府东街与开元大道交叉口以北) 17.市府西街(市府西街与太康路交叉口以南——市府西街与开元大道交叉口以北) 18.永泰街(永泰街与太康路交叉口以南——永泰街与开元大道交叉口以北) 19.政和路(政和路与望春门街交叉口以东——政和路与金城寨街交叉口以西) 20.开元大道(开元大道与永泰街交叉口以东——开元大道与厚载门街交叉口以西) 21.新伊大街(新伊大街与古城路交叉口以南——新伊大街与太康路交叉口以北) 22.尚贤街(古城路与尚贤街交叉口以南——太康路与尚贤街交叉口以北) 23.厚载门街(厚载门街与太康路交叉口以南——厚载门街与开元大道交叉口以北) 24.广利街(广利街与太康路交叉口以南——广利街与开元大道交叉口以北) 25.伊水西路(伊水西路与顾龙路交叉口以北——伊水西路与唐韵路交叉口以南) 26.聂泰路(聂泰路与文博路交叉口以南——聂泰路与古城路交叉口以北) 27.王城大道(王城大道与开元大道交叉口以南——王城大道与牡丹大道交叉口以北) 28.长兴街(太康路与长兴街交叉口以南——开元大道与长兴街交叉口以北) 洛阳市城市管理局有关负责人表示，城管部门将根据群众反映的停车乱点、焦点及热点，对“规范停车示范路(街)”实时进行动态调整并及时公布。希望广大驾驶员朋友从我做起、从现在做起，按照停车标志标线指示入位停车、规范停车、文明停车，共同抵制乱停乱放违法行为，营造良好的静态交通秩序。凡违反上述规定的，城管部门将依法进行处罚并对相关车辆进行曝光。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李新江 文/图）