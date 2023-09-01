记者日前从市科技局获悉，我市16个市级重大科技创新专项近日通过验收。相关专项不仅在关键核心技术方面取得重大突破，而且充分发挥财政科技资金的杠杆作用，取得了良好的经济、社会效益，为助推我市经济社会高质量发展贡献了科技力量。

洛阳铜一公司生产的铜铝复合产品 洛报融媒记者 张锐鑫 摄

记者日前从市科技局获悉，我市16个市级重大科技创新专项近日通过验收。相关专项不仅在关键核心技术方面取得重大突破，而且充分发挥财政科技资金的杠杆作用，取得了良好的经济、社会效益，为助推我市经济社会高质量发展贡献了科技力量。

此次通过验收的16个专项涉及生物医药、新能源、新一代电子信息技术、高端轴承、耐火材料、电子显示材料、节能环保等多个领域，突破关键核心技术69个，形成专利165个，发表SCI论文20篇。

实施期内，财政资金实际投入3450万元，带动企业研发投入2.53亿元，年新增利税4.41亿元，实现年新增销售收入16.4亿元。其中，洛阳铜一金属材料发展有限公司的“新型动力电池用铜铝极柱材料关键制备技术研究及应用”项目，实际投入财政资金200万元，实现年新增销售收入3.58亿元，是财政资金投入的179倍；实现年新增利税8708万元，是财政资金投入的43.54倍。

市级重大科技创新专项着力解决制约我市产业发展的关键共性技术问题，鼓励通过产学研合作集成企业、高校、科研院所等科技资源，凝练“一流课题”，产出“一流成果”，加快科技成果转化，促进产业技术创新，推动产业集群发展。今年，我市计划实施市级重大科技创新专项和揭榜挂帅项目20个，力争突破关键核心技术150个以上。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李园园)