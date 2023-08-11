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洛阳面向全社会征集评选红领巾校外活动基地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.01 09:00

　　记者昨日从市少工委获悉，我市正式启动第四批洛阳市红领巾校外活动基地评审活动，自即日起至9月11日，面向全社会征集符合要求的社会团体(组织)，评选新一批红领巾校外活动基地。

　　此次评审活动由团市委、市教育局、市少工委联合开展，旨在通过创建和命名一批红领巾校外活动基地，进一步整合校外教育资源，帮助少先队员养成好思想、好品行、好习惯。

　　据了解，此次红领巾校外活动基地申报共有6个类型，分别为传承红色基因类、传承优秀历史文化类、祖国美好河山类、社会建设成就类、现代科技发展类、综合实践体验类。申报单位需满足：具备独立法人资质，证照齐全，且已运营半年以上；有不少于200平方米的活动场所，具有一次性接待50人以上的服务能力；有围绕少先队教育和基地自身特色主题教育的必要配套设施，能坚持常年开放，寒暑假、节假日为少先队员提供服务；有在市少工委备案的校外辅导员(参加过省、市、县级少先队辅导员培训)；能够免费或低价向少年儿童开放，每年主动开展不少于1000人次的公益活动等条件。

　　符合条件的相关社会团体(组织)可于9月11日前将相关申报材料报送至市少工委办公室。地址：洛阳市洛龙区展览路20号总工会大楼304室。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王琪璇)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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