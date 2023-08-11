洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳将持续推动“放管服效”改革 力争年底前新增经营主体10万户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.01 09:06

　　记者日前从市市场监管局获悉，我市将持续深化“放管服效”改革，为群众经商提供更多便利；深化“万人助万企”活动，千方百计帮助经营主体解难题、挖潜力、增效益；加压加力推进优化营商环境，力争年底前新增经营主体10万户。

　　力争年底前新增经营主体10万户

　　加压加力推进优化营商环境、培育壮大经营主体行动，力争年底前新增经营主体10万户。

　　持续降门槛扩增量，巩固深化“证照分离”“多证集成”改革，推动“企业开办+N项服务”升级、提速、扩面。

　　落实“一件事一次办”改革，推行审批事项“免证可办”。

　　探索将水、气、暖、网等事项纳入企业开办平台，加快推进“一业一证”、承诺即入等改革。

　　推动行政审批标准化、智能化提升，加强电子营业执照跨区域、跨部门、跨领域应用。

　　深化“万人助万企”活动

　　深化“万人助万企”活动，千方百计帮助经营主体解难题、挖潜力、增效益。开展涉企收费专项检查，严查水、电、气、暖和金融机构融资支付环节等方面的乱收费行为，推动惠企政策红利及时足额直达经营主体。

　　拓宽政银合作覆盖面，进一步畅通企业融资渠道。

　　开展质量基础设施“提质强企”、小微企业质量管理体系认证提升、计量服务中小企业行等活动，围绕洛阳产业链、创新链、供应链、要素链的关键环节，精准开展技术帮扶，指导经营主体加强质量管理、提升质量水平，支持经营主体“个转企、小升规、规改股、股上市”。

　　推进质量强市、知识产权强市和“标准洛阳”战略

　　强力推进质量强市、知识产权强市和“标准洛阳”战略，提升服务成效，助力洛阳产业格局转型重塑。开展国家、省、市、县四级政府质量奖培育，建立完善省长质量奖、市长质量奖培育企业库。

　　深入开展“美豫名品”培育2023年行动，围绕重点产业、名优企业，打造一批拥有核心竞争力的知名品牌。

　　加快国家知识产权强市试点城市建设，牵头开展知识产权保护专项行动，完善知识产权纠纷多元化解机制，加快构建便捷高效、公开透明的知识产权保护体系。

　　加快“标准洛阳”建设，围绕乡村振兴、特色产业、社会管理和公共服务等，制定具有洛阳地域特色的地方标准，塑造“标准洛阳”品牌。

　　深入推进质量认证助力高质量发展行动，开展地道药材、绿色食品认证帮扶。

　　加强检验检测机构建设，激发检验检测市场活力。

　　加大执法力度 维护公平竞争的市场秩序

　　继续开展民生领域“铁拳”、2023网络市场监管促发展保安全、医疗美容行业治理、合同格式条款整治等行动。

　　严厉打击食品非法添加、制售“三无”产品等违法行为。

　　强化涉企收费和重点领域价格监管，加强反不正当竞争执法，加大虚假违法广告查处力度。

　　开展民生计量监管执法，抓好电子秤市场整治，严厉打击弄虚作假、缺斤短两、欺诈消费者等违法行为。

　　加强大宗商品、能源、医疗、粮食市场价格专项治理，严打串通涨价、囤积居奇、哄抬物价等行为。

　　持续创新监管方式

　　持续落实跨部门“双随机、一公开”监管、企业信用风险分类管理，避免多头执法、重复检查。

　　加大对“微商”、直播带货等新业态的监管力度。

　　强化对新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态的包容审慎监管，依法推进轻微免罚、首违不罚，综合运用劝导示范、警示告诫、指导约谈等方式，让行政执法既有力度又有温度。

　　擦亮消费维权“金招牌”

　　围绕全市文旅产业打造沉浸式消费模式，深入开展“放心消费”创建活动。

　　持续推进12315三级执法体系建设，大力发展“ODR”(在线消费纠纷解决)企业及线下无理由退货示范单位；持续推进消费投诉信息公示，加快形成涵盖退换货、质量追溯、明码标价、监管、评价的放心消费制度闭环，大力营造便利消费、放心消费环境，助推洛阳文旅产业发展和消费持续增长，让城市烟火气更旺。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    吃了一年钙片 为啥骨密度值还低
    吃了一年钙片 为啥骨密度值还低
    吃了一年钙片 为啥骨密度值还低
        “医生，我吃了一年钙片，为啥骨密度值还低？”近日，75岁的刘先生到家附近的医院就诊。去年，他体检发现骨...
  • ·调理脾胃，试试这两种方法
  • ·健康提醒：指头被塑料划破 竟然这么吓人
  • ·“学习困难”门诊，能否让孩子逆袭
    		•
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
        在洛阳老城，您可以感受千年洛阳厚重的文化底蕴，细品历史遗存的独特魅力。
  • ·生态画卷美 且动且品味
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌与中国五矿集团董事长翁祖亮举行...
  • 洛阳师院附属高级中学新校区建成迎千...
  • 居民天然气9月1日涨价？洛阳新奥燃气...
  • 开学啦！【组图】
  • 洛三高新校区功能设施齐全、办学特色...
  • 开学季，洛阳城管部门“只服务不罚款”
  • 洛阳设置28条“规范停车示范路（街）...
  • 开学第一天 洛阳天气很给力
  • 216万余人次！暑期洛阳文博机构参观人...
  • 洛阳16个市级重大科技创新专项通过验收
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    荷叶

    隋唐园里享清凉

    雨中的兴洛湖公园

    雨后狼尾草
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605