洛阳将持续推动“放管服效”改革 力争年底前新增经营主体10万户

记者日前从市市场监管局获悉，我市将持续深化“放管服效”改革，为群众经商提供更多便利；深化“万人助万企”活动，千方百计帮助经营主体解难题、挖潜力、增效益；加压加力推进优化营商环境，力争年底前新增经营主体10万户。

记者日前从市市场监管局获悉，我市将持续深化“放管服效”改革，为群众经商提供更多便利；深化“万人助万企”活动，千方百计帮助经营主体解难题、挖潜力、增效益；加压加力推进优化营商环境，力争年底前新增经营主体10万户。 记者日前从市市场监管局获悉，我市将持续深化“放管服效”改革，为群众经商提供更多便利；深化“万人助万企”活动，千方百计帮助经营主体解难题、挖潜力、增效益；加压加力推进优化营商环境，力争年底前新增经营主体10万户。 力争年底前新增经营主体10万户 加压加力推进优化营商环境、培育壮大经营主体行动，力争年底前新增经营主体10万户。 持续降门槛扩增量，巩固深化“证照分离”“多证集成”改革，推动“企业开办+N项服务”升级、提速、扩面。 落实“一件事一次办”改革，推行审批事项“免证可办”。 探索将水、气、暖、网等事项纳入企业开办平台，加快推进“一业一证”、承诺即入等改革。 推动行政审批标准化、智能化提升，加强电子营业执照跨区域、跨部门、跨领域应用。 深化“万人助万企”活动 深化“万人助万企”活动，千方百计帮助经营主体解难题、挖潜力、增效益。开展涉企收费专项检查，严查水、电、气、暖和金融机构融资支付环节等方面的乱收费行为，推动惠企政策红利及时足额直达经营主体。 拓宽政银合作覆盖面，进一步畅通企业融资渠道。 开展质量基础设施“提质强企”、小微企业质量管理体系认证提升、计量服务中小企业行等活动，围绕洛阳产业链、创新链、供应链、要素链的关键环节，精准开展技术帮扶，指导经营主体加强质量管理、提升质量水平，支持经营主体“个转企、小升规、规改股、股上市”。 推进质量强市、知识产权强市和“标准洛阳”战略 强力推进质量强市、知识产权强市和“标准洛阳”战略，提升服务成效，助力洛阳产业格局转型重塑。开展国家、省、市、县四级政府质量奖培育，建立完善省长质量奖、市长质量奖培育企业库。 深入开展“美豫名品”培育2023年行动，围绕重点产业、名优企业，打造一批拥有核心竞争力的知名品牌。 加快国家知识产权强市试点城市建设，牵头开展知识产权保护专项行动，完善知识产权纠纷多元化解机制，加快构建便捷高效、公开透明的知识产权保护体系。 加快“标准洛阳”建设，围绕乡村振兴、特色产业、社会管理和公共服务等，制定具有洛阳地域特色的地方标准，塑造“标准洛阳”品牌。 深入推进质量认证助力高质量发展行动，开展地道药材、绿色食品认证帮扶。 加强检验检测机构建设，激发检验检测市场活力。 加大执法力度 维护公平竞争的市场秩序 继续开展民生领域“铁拳”、2023网络市场监管促发展保安全、医疗美容行业治理、合同格式条款整治等行动。 严厉打击食品非法添加、制售“三无”产品等违法行为。 强化涉企收费和重点领域价格监管，加强反不正当竞争执法，加大虚假违法广告查处力度。 开展民生计量监管执法，抓好电子秤市场整治，严厉打击弄虚作假、缺斤短两、欺诈消费者等违法行为。 加强大宗商品、能源、医疗、粮食市场价格专项治理，严打串通涨价、囤积居奇、哄抬物价等行为。 持续创新监管方式 持续落实跨部门“双随机、一公开”监管、企业信用风险分类管理，避免多头执法、重复检查。 加大对“微商”、直播带货等新业态的监管力度。 强化对新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态的包容审慎监管，依法推进轻微免罚、首违不罚，综合运用劝导示范、警示告诫、指导约谈等方式，让行政执法既有力度又有温度。 擦亮消费维权“金招牌” 围绕全市文旅产业打造沉浸式消费模式，深入开展“放心消费”创建活动。 持续推进12315三级执法体系建设，大力发展“ODR”(在线消费纠纷解决)企业及线下无理由退货示范单位；持续推进消费投诉信息公示，加快形成涵盖退换货、质量追溯、明码标价、监管、评价的放心消费制度闭环，大力营造便利消费、放心消费环境，助推洛阳文旅产业发展和消费持续增长，让城市烟火气更旺。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真）