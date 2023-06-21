洛阳市图书馆：奉上“文化大餐” 丰富读者体验

记者昨日从洛阳市图书馆获悉，该馆9月将开展“河洛讲坛”“洛图会客厅”“夕阳红课堂”“童悦·故事汇”等一系列丰富多彩的线上线下活动，为读者奉上丰盛的“文化大餐”。

记者昨日从洛阳市图书馆获悉，该馆9月将开展“河洛讲坛”“洛图会客厅”“夕阳红课堂”“童悦·故事汇”等一系列丰富多彩的线上线下活动，为读者奉上丰盛的“文化大餐”。

“河洛讲坛”系列讲座将分别于9月2日、3日、9日、10日、16日、17日、23日、24日举行，为读者带来《客家先民首次南迁祖根地遗址遗物》《走出国门的洛阳考古》《祖根地与客家信仰》《我在洛阳修文物》《祖根地与客家艺术》《旧石器时代考古学》《客家祖根地的礼俗文化》《基于考古背景下的洛阳地区明代葬俗研究》等8场主题讲座。

“洛图会客厅”将推出一系列展览活动。其中，“地方文献展——河南历代方志集成”将于9月4日至8日举办，“礼赞二十大”书画展将于9月1日至9月14日举办，迎“十一”书画展将于9月16日至9月30日举办。此外，“江流万古 文润千年——中华传统晒书活动”将于9月20日举办，通过古籍文献展、中华传统文化体验等活动，拉近读者与中华优秀传统文化的距离。

“夕阳红课堂”将举办养生课堂、诗歌朗诵等活动。其中，“收获金秋感党恩诗情飞扬颂中华”诗歌朗诵音乐会将于9月8日举办，中医养生系列讲座将分别于9月13日、15日、18日、20日举办，丰富老年读者文化生活。

“童悦·故事会”主要包括儿童绘本阅读、手工制作体验、英文故事会等活动，满足少年儿童读者多样化的阅读需求。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张炜)