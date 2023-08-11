洛阳举办选调生党性教育专题培训班

8月28日至30日，我市选调生党性教育专题培训班在栾川举办，共计110余名选调生参加培训。
8月28日至30日，我市选调生党性教育专题培训班在栾川举办，共计110余名选调生参加培训。
8月28日至30日，我市选调生党性教育专题培训班在栾川举办，共计110余名选调生参加培训。
此次培训以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，结合栾川县乡村振兴生动实践，开展了理论教学、现场教学、特色教学、互动教学等多种教学。生动的思想理论课程让大家在沉浸式学习、带入式思考中坚定了理想信念。
选调生们还实地参观了栾川县庙子镇、陶湾镇民宿，并进行了“我的选调生活”主题经验分享活动。
经过3天培训，大家收获满满，纷纷表示通过培训进一步深化了对党的创新理论的认识，提升了履职尽责的能力素质，激发了干事创业的热情，将把所学知识用于现代化洛阳建设的实践中，为洛阳发展贡献青春力量。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 刘晓盼 王佳豪)
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