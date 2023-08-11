开展慈善捐赠 助力高校学子

昨日，记者从伊电集团获悉，在该企业举办的第八届慈善助学捐赠仪式上，伊电集团为812名考上大学的优秀高中毕业生捐赠338万元助学金。
昨日，记者从伊电集团获悉，在该企业举办的第八届慈善助学捐赠仪式上，伊电集团为812名考上大学的优秀高中毕业生捐赠338万元助学金。
昨日，记者从伊电集团获悉，在该企业举办的第八届慈善助学捐赠仪式上，伊电集团为812名考上大学的优秀高中毕业生捐赠338万元助学金。据悉，从2016年起，伊电集团已连续8年开展慈善助学活动，截至目前，已累计为4300余名考上高等院校的学生捐赠2600余万元助学金。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 戴志刚 张伊冬 摄)
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