洛龙区安乐街道：奖励大学新生 弘扬重教之风

近日，洛龙区安乐街道举行2023年高校录取新生助学表彰奖励仪式，对辖区今年考入大学本科一批的39名新生进行表彰奖励，共发放奖学金近6万元。
近日，洛龙区安乐街道举行2023年高校录取新生助学表彰奖励仪式，对辖区今年考入大学本科一批的39名新生进行表彰奖励，共发放奖学金近6万元。
近日，洛龙区安乐街道举行2023年高校录取新生助学表彰奖励仪式，对辖区今年考入大学本科一批的39名新生进行表彰奖励，共发放奖学金近6万元。该街道已连续15年对辖区优秀大学新生进行表彰奖励，累计奖励1150人，发放奖学金126万元，营造了“尊重教育、尊重知识、尊重人才”的良好氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张俊望 史静鸽 摄)
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