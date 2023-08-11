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洛三高新校区功能设施齐全、办学特色凸显、师生生活便捷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.01 08:54

　　今日，位于西工区的洛阳市第三高级中学(简称洛三高)新校区揭牌。新校区有哪些特色？师生教学、生活是否方便？记者日前进行了探访。

　　洛三高新校区在周山大道与香叶路交叉口西北角，占地面积150亩，总建筑面积7.8万平方米，办学规模为60班，可容纳3000个住宿学生，主要建设内容包括教学楼、综合楼、学生公寓、教师公寓、餐厅、体育馆、足球场、篮球场及公共配套设施等。

　　走进洛三高新校区，整体建筑布局宽松灵活、疏密有致。市住建局驻场专班负责人说，由于校园东侧紧临周山大道，在建设时将操场等设置在校园东部，西部为安静的教学区。整个校园以“教学主轴”“礼仪主轴”双主轴贯穿南北，重构传统书院空间，打造现代式书院综合体。校园建筑的用色让人耳目一新，建筑整个基调色为砖红色，传递出浓郁的书院风格，建筑底座采用深灰色，中段立面窗间墙是渐变米黄色，整体庄重不失活泼。

　　“教学主轴”主要由3个年级教学书院和教师宿舍组成，3个年级教学书院相对独立又通过连廊连接，由南到北三进院落巧妙利用地形高差，层层递进顺势而上；位于中间的“礼仪主轴”主要由学生宿舍、餐厅、体育馆、综合楼等空间组成，方便师生生活、学习。

　　在内部功能布局上，教学楼有标准化教室、合班教室等，餐厅分地上二层、地下一层，学生宿舍为带空调、阳台和独立卫浴的6人间，高三宿舍是独立小院……各功能区相对独立、联系便捷。

　　除了书院式设计，新校区校舍的另外一个特点就是智能化。

　　洛三高教师左鲁献介绍，新校区每个教室门口都有电子智能班牌，班级信息、课程信息、考勤情况、考场模式等在班牌上都能显示。每个教室内都有智慧黑板等教学一体化设备，将大大提高课堂教学效率。校园“一卡通”也将方便师生出入校门、就餐购物、接待访客、休闲运动等。“教师录播室、高考专用系统、校园广播系统等也都大大提高学校的智能化水平。”左鲁献说。

　　作为洛阳市全面特色学校，洛三高在教学上有着显著特色，多年来培养了大量优秀飞行员人才，学校男子篮球队、足球队等也多次在比赛中获奖，新校区在保证室外运动场所的情况下，增设了室内篮球场、多功能舞蹈室等，助力学生全面发展、快乐成长。

　　洛三高是中国人民解放军“空军飞行学员早期培训基地”，这次搬迁学校将把在中州校区的一架“歼教-5”飞机搬到新校区，在新校区操场西北角设立“航天广场”，继续发扬传统特色，建好空军招飞基地，为祖国培育更多航天人才。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 卢玉兴 张智超 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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