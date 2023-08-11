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助销西瓜25万余斤！“卖瓜助农”公益行动基本结束
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.01 08:45

　　昨日，记者从市城市管理局获悉，今年的“卖瓜助农”公益行动基本结束，在本网的呼吁下，爱心企业纷纷伸出援手，全市53家爱心企业帮助困难瓜农68户，共计购买西瓜25万余斤。

　　今年夏天，市城市管理局坚持“为民惠民、服务前置、管理后置”理念，按照“只服务不罚款”“有困难找城管”的原则，在城市区设160个自产瓜果便民直销点，并推行“四个一”服务举措，进城瓜农果农只需要联系对口城管执法人员，就能享受“一对一”服务。对购买1000斤以上西瓜的爱心企业和爱心人士，城管队员变身为快递员送瓜上门。“卖瓜助农”公益行动持续一个半月，暖心故事不断涌现。

　　洛阳崇弘停车场投资建设管理有限公司捐赠130个遮阳篷，配备到城市区自产瓜果便民直销点，为进城瓜农果农遮阳挡雨。

　　7月18日，记者和市城市管理局工作人员冒着高温，到宜阳县香鹿山镇叶庄村，帮助瓜农魏红伟摘西瓜。当日，洛阳市暖鑫热力有限公司买了魏红伟的3000斤西瓜，“掌上洛阳”客户端对这次公益行动进行了直播，网友们纷纷为爱心企业和城管队员点赞。

　　8月6日，在西工区王城大道与瀍涧大道交叉口附近，独自守瓜摊的12岁男孩薛烨凯成为众人关注的对象。当日上午，西工区城市管理综合执法大队工作人员找到薛烨凯的瓜摊，给他送去矿泉水、饮料和零食等，询问他生活中的困难。天合人康洛阳分公司负责人将薛烨凯当天没卖出去的西瓜全部买下。相关视频在“掌上洛阳·洛视频”抖音号上发布后，播放量近650万，收获9.5万点赞。

　　市城市管理局相关负责人说，在明年的自产瓜果便民直销服务工作中，城管部门将继续和爱心企业、爱心人士携手，为广大瓜农果农提供更加优质和贴心的服务。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李新江)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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