2023年全国教书育人楷模名单公布 洛阳一位教师入选

昨日，在教育部新闻发布会上，2023年全国教书育人楷模名单公布，共12人入选，其中河南1人，为栾川县特殊教育学校校长、教师吴拥军。这是洛阳首次有人获得此项荣誉。

昨日，在教育部新闻发布会上，2023年全国教书育人楷模名单公布，共12人入选，其中河南1人，为栾川县特殊教育学校校长、教师吴拥军。这是洛阳首次有人获得此项荣誉。(>>>吴拥军：“造梦”，为了大山深处的孩子们)

为贯彻落实习近平总书记关于教育工作和典型宣传工作的重要指示批示精神，发挥教育领域先进典型示范引领作用，中宣部、教育部共同组织开展2023年度全国教书育人楷模学习宣传活动。今年5月，各省区市和新疆生产建设兵团相关部门共推选64位候选人参评，最终评选出12位全国教书育人楷模。

此次入选的吴拥军老师，本网多次报道，其事迹感动了无数人。他扎根山区学校，用7年时间在深山区打造了一所全国“冰雪运动特色校”“残疾人体育项目基地学校”。他带着渴望走出大山的孩子们坐高铁、乘飞机，在全国残运会、特奥会等运动会上斩获106枚奖牌，培养出7名运动员进入第十二届世界冬季特奥会国家代表团和2026年冬残奥会运动员选拔训练营。(洛报融媒·洛阳网记者 刘敏 通讯员 李辉)