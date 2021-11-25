洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2023年全国教书育人楷模名单公布 洛阳一位教师入选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.01 08:48

　　昨日，在教育部新闻发布会上，2023年全国教书育人楷模名单公布，共12人入选，其中河南1人，为栾川县特殊教育学校校长、教师吴拥军。这是洛阳首次有人获得此项荣誉。(>>>吴拥军：“造梦”，为了大山深处的孩子们)

　　为贯彻落实习近平总书记关于教育工作和典型宣传工作的重要指示批示精神，发挥教育领域先进典型示范引领作用，中宣部、教育部共同组织开展2023年度全国教书育人楷模学习宣传活动。今年5月，各省区市和新疆生产建设兵团相关部门共推选64位候选人参评，最终评选出12位全国教书育人楷模。

　　此次入选的吴拥军老师，本网多次报道，其事迹感动了无数人。他扎根山区学校，用7年时间在深山区打造了一所全国“冰雪运动特色校”“残疾人体育项目基地学校”。他带着渴望走出大山的孩子们坐高铁、乘飞机，在全国残运会、特奥会等运动会上斩获106枚奖牌，培养出7名运动员进入第十二届世界冬季特奥会国家代表团和2026年冬残奥会运动员选拔训练营。(洛报融媒·洛阳网记者 刘敏 通讯员 李辉)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    吃了一年钙片 为啥骨密度值还低
    吃了一年钙片 为啥骨密度值还低
    吃了一年钙片 为啥骨密度值还低
        “医生，我吃了一年钙片，为啥骨密度值还低？”近日，75岁的刘先生到家附近的医院就诊。去年，他体检发现骨...
  • ·调理脾胃，试试这两种方法
  • ·健康提醒：指头被塑料划破 竟然这么吓人
  • ·“学习困难”门诊，能否让孩子逆袭
    		•
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
        在洛阳老城，您可以感受千年洛阳厚重的文化底蕴，细品历史遗存的独特魅力。
  • ·生态画卷美 且动且品味
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌与中国五矿集团董事长翁祖亮举行...
  • 洛阳师院附属高级中学新校区建成迎千...
  • 居民天然气9月1日涨价？洛阳新奥燃气...
  • 开学啦！【组图】
  • 洛三高新校区功能设施齐全、办学特色...
  • 开学季，洛阳城管部门“只服务不罚款”
  • 洛阳设置28条“规范停车示范路（街）...
  • 开学第一天 洛阳天气很给力
  • 216万余人次！暑期洛阳文博机构参观人...
  • 洛阳16个市级重大科技创新专项通过验收
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    荷叶

    隋唐园里享清凉

    雨中的兴洛湖公园

    雨后狼尾草
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605