摸清底数分类施策 推动低效用地有效盘活

昨日，我市召开开发区低效用地盘活工作现场会，通报全市开发区低效用地盘活情况，部署下一步工作重点。

昨日，我市召开开发区低效用地盘活工作现场会，通报全市开发区低效用地盘活情况，部署下一步工作重点。

今年以来，我市各开发区紧密结合园区主打产业规划，根据形成低效用地的不同特点，坚持依法依规，按照最大限度发挥土地效益原则，通过协商收回、协议置换、退二优二等多种措施，推动低效用地腾退出清。自去年年底《洛阳市人民代表大会常务委员会关于促进开发区低效工业用地盘活利用的决定》发布实施以来，我市共盘活了5000余亩低效用地，取得了明显成效。

市委常委、常务副市长张玉杰在会议上指出，各级各有关部门要统一思想、提高认识，扎实做好低效用地盘活利用工作，进一步提高土地节约集约利用水平。要形成机制、分类施策，在依法依规的前提下，根据各地块的实际情况，科学制订处置方案，做好与企业沟通工作，精准运用政府收储再利用、企业自主盘活、招商引资、“府院”联动等多种模式，推动低效用地盘活工作。要明确责任、狠抓落实，各级领导干部要勇于担责、全力尽责，积极化解工作推进过程中遇到的难点问题，全面摸清底数，确保各项政策落实到位，通过市场化手段实现多方共赢，为大项目、好项目落地腾出更多用地空间，为洛阳经济社会高质量发展提供坚强支撑。

当天，与会人员深入涧西区、洛龙区部分企业和项目进行实地观摩。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博)