洛阳开展“助学 圆梦”孤儿和事实无人抚养儿童捐助活动

“我今年能考入理想的大学，多亏民政部门叔叔阿姨的关爱，我要好好学习专业知识，争取早日回报社会。”来自栾川县的准大学生黄赛一激动地说。

“我今年能考入理想的大学，多亏民政部门叔叔阿姨的关爱，我要好好学习专业知识，争取早日回报社会。”来自栾川县的准大学生黄赛一激动地说。

8月30日下午，我市“助学圆梦”孤儿和事实无人抚养儿童捐助活动在市民政局举行，20名被纳入事实无人抚养儿童保障范围的大学新生和洛阳大地房地产开发有限公司、洛阳天顺服务有限公司、洛阳市南阳商会和洛阳爱尚儿童助学中心等爱心企业负责人一起谈理想、话人生。

今年，我市共有67名被纳入事实无人抚养儿童保障范围的孩子成为大学新生。之前，他们因父母残疾、无劳动能力等原因，被户口所在地县区民政局纳入事实无人抚养儿童保障范围，每月可领取1050元基本生活补贴。

在开学前夕，市民政局通过乡村振兴项目为13名考入大学的事实无人抚养儿童一次性发放5000元助学金。此外，根据相关政策，继续为上述67人每人每月发放基本生活费用1050元，确保其大学期间的基本生活。考虑到孩子们的家庭实际情况，市民政局儿童福利科积极联系社会资源，为20名相对更为贫困的学生每人发放了500元助学金，并赠送了拉杆箱、背包、文具等。

“市民政局将向每名新生所在大学发出公函，建议学校按照相关政策，将他们纳入教育资助范围和教育帮扶体系，使其享受相应政策待遇，顺利完成大学学业。”市民政局副局长梁士甫说。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 杨志强 董华武)