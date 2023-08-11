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夏建锋：26年雨中逆行 防汛一线显担当
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.01 08:47
工作中的夏建锋(右二)

　　降雨6天，累计出动防汛车辆、设备200余辆(台)次，防汛人员350余人次……

　　昨日，在洛阳市政建设集团有限公司洛北养护分公司，夏建锋正聚精会神地盯着电脑屏幕，总结分析8月以来防汛工作数据。夏建锋是一名市政养护工作者，每年夏季汛期前后，是他最忙碌的时候，“别人下雨往屋里跑，我们总是往外冲”。

　　“洛阳降雨最多的月份是7月和8月，但作为安全度汛的关键环节，防汛准备工作往往从5月中旬就开始了。”据夏建锋介绍，防汛准备工作主要从两方面着手，一是“硬件”，包括雨水口清淤、主要积水点管道疏通、积水点微改造、防汛物资储备等；二是“软件”，如预警机制完善、应急预案制订等。

　　“其中，雨水口清淤、管道疏通较为关键，工作量也较大。”夏建锋说，街道路面上的雨水首先经过雨水口流入排水管道，雨水口一旦堵塞，后续的排水环节也会受到影响。他所在的洛北片区，包含涧西区、西工区、老城区、瀍河区4个区域，共有雨水口36400余个，每年汛期来临前，要对这些雨水口进行逐一清理，确保畅通无阻。

　　除了对雨水口清淤，对医院、商场、小区出入口等人员密集的积水点进行微改造，也是汛期来临前的重点工作。

　　“瀍河区九都路与夹马营路交叉口附近地势北高南低，地下管网复杂、老化，降水量大时，经常出现积水情况。”夏建锋表示，在多次实地勘查并深入研究后，他们采用了微改造的形式，新增设4组12个雨水收集口及新式“五防”检查井盖，铺设管网20米，仅用4天时间，就解决了积水问题，“今年汛期，这个路口没有出现积水情况”。

　　今年是夏建锋从事市政养护工作的第26个年头。每到“七下八上”的关键时期，他每天都有一半时间坚守在岗位上。春都路多处地势较低，南昌路与九都路交叉口雨水口少、管道口径小……在一线奔波26年，他对辖区每一处雨水口位置、积水点积水原因、处理对策都已了然于胸，是大家口中的“活地图”“百事通”。

　　如今，针对这些重点积水点，夏建锋还带领大家制定了“积水点一点一策清单”，通过明确积水点位置、积水原因，提出措施及改造意见。“我们的目标只有一个，就是确保每年夏季安全度汛。”夏建锋说。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 马乐 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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