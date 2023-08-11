武周时期，女性已开始穿V领上衣（走近时裳·武则天 感受服章之美）

在洛阳博物馆二楼“华夏衣冠系列展——时裳·武则天”展览中，一套V形领口上衣、红色裙子的汉服格外引人注目。

复原的汉服(洛阳博物馆供图)

在洛阳博物馆二楼“华夏衣冠系列展——时裳·武则天”展览中，一套V形领口上衣、红色裙子的汉服格外引人注目。与此前领口较小、刺绣较少的服装相比，这套女装显得尤为艳丽，这说明该展览的时间线来到了武则天登基称帝的武周时期。

在展厅里，一件黄釉螺髻女俑的服装与这套汉服极为相似。除了釉色与服装颜色不同，服装形制甚至发型都相差无几。这件黄釉螺髻女俑出土于我市南郊的唐安菩夫妇墓。

安菩于贞观年间随父亲从安国(今乌兹别克斯坦布哈拉一带)率众归唐，被封为定远将军。他与妻子去世时，其子为朝廷重臣，在为父母办理合葬的时候，准备了当时顶级的陪葬品，许多三彩珍宝出自这里。这件黄釉螺髻女俑釉色黄润光滑，釉面晶莹剔透，清楚展现了当时女装的特点。

黄釉螺髻女俑

根据这件女俑复原的汉服，面料有锦、绫和罗，帔子上罕见地出现了刺绣。在贞观时期，侍女为方便干活，将帔子当作束带系在腰间拉高裙摆，此时的帔子为纯色，十分素净，别说刺绣了，连暗纹都鲜有。然而，这件复原的汉服的帔子上绣满了花鸟，展现了唐代女性审美的变化。

值得注意的是，这套汉服的红色裙子有个好听的名字——石榴裙。武则天在唐太宗驾崩后，曾离宫至感业寺，为了重获进宫机会，她曾作诗《如意娘》，也凭此挽回了唐高宗李治，有了后来封后和称帝的机会。在《如意娘》中，“不信比来长下泪，开箱验取石榴裙”，石榴裙就如这套复原的汉服一般。这套与黄釉螺髻女俑一样，上衣领口呈V形，且开口较低。相比此前的U形坦领，这件上衣露肤度更甚。由此能够看出，武则天登基称帝，对唐代女性服饰的影响明显。“服饰变化，也是女性思想变化的反映之一。”中华服饰文化研究会理事、北京服装学院汉唐服饰研究中心副主任陈诗宇说。

在发型发饰上，展柜中的模特所梳发髻虽不似双环髻一般耀眼，但明显增高的发髻也与贞观时期形成鲜明对比。发髻上布满了各种各样的珍珠、发簪等装饰，也是唐代手工业发展的体现。

如果您还想了解唐代其他时期的穿搭，可以持续关注本网报道。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 文/图)