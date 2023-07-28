江凌与中国五矿集团董事长翁祖亮举行工作会谈

8月31日，市委书记江凌与来洛考察的中国五矿集团党组书记、董事长翁祖亮一行举行工作会谈，双方就进一步深化务实合作进行深入交流。

8月31日，市委书记江凌与来洛考察的中国五矿集团党组书记、董事长翁祖亮一行举行工作会谈，双方就进一步深化务实合作进行深入交流。

江凌对翁祖亮一行来洛表示欢迎，对中国五矿关心支持洛阳发展表示感谢。他说，中国五矿是由中央直接管理的国有重要骨干企业，业务板块布局与洛阳产业基础、资源禀赋高度契合。长期以来，中国五矿与洛阳携手合作，务实推动了一批合作项目，建立了深厚的合作关系。希望双方进一步深化战略合作，抢抓新型半导体材料产业风口，以中硅高科“退城入园”为契机，迅速做大企业规模，不断提升质量效益和竞争力；充分发挥中国恩菲偃师研发基地作用，搞活体制机制，促进成果转化，持续拓展矿产资源开发和综合利用领域合作；加强重大基础设施、城市有机更新等领域合作，创新运作模式，加快工程进度，实现共赢发展。洛阳将做好要素保障，优化产业政策，创造一流环境，全力支持中国五矿在洛发展。

翁祖亮感谢洛阳对中国五矿发展的大力支持。他说，洛阳制造业基础扎实、文化底蕴厚重、城市生态宜居，拥有产业发展的良好土壤。作为金属资源保障主力军、冶金建设运营国家队，中国五矿产业规模大，业态布局多元，对深化同洛阳合作充满信心和期待。未来将对接国家需求，聚焦主责主业，坚定不移在洛布局发展，加快做大做强战略性新兴产业，为现代化洛阳建设贡献更大力量。

中国五矿集团党组成员、副总经理，中冶集团暨中国中冶董事长、中冶集团党委书记陈建光等企业高管成员，洛阳市领导王军、张玉杰、李新红、牛刚、何武周等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)