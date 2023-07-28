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“洛阳创新”助力我国首个万吨级光伏绿氢示范项目建成投产
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.31 19:55

　　8月31日，记者从中石化洛阳工程有限公司获悉，由其总承包建设的我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——新疆库车绿氢示范项目于8月30日全面建成投产，为我国绿氢规模化工业应用实现零的突破贡献“洛阳创新”。

　　作为我国规模最大的光伏发电直接制绿氢项目，新疆库车绿氢示范项目充分利用新疆地区丰富的太阳能资源，建设内容包括光伏发电、电解水制氢装置、绿氢储输、公用工程及配套辅助生产设施等。

　　该项目全面投产后可年产绿氢2万吨，在塔河炼化应用后每年可减排二氧化碳48.5万吨，对炼化企业大规模利用绿氢实现碳减排具有重大示范效应。

　　在项目设计启动之初，面对国内现有电解水制氢工艺流程不满足大规模制氢项目需要、首套万吨级绿氢工业装置无成熟经验可借鉴、新能源电力波动影响炼化企业稳定用氢需求等难点，中石化洛阳工程组织工作专班，就“光伏发电-电解水制氢-氢气输储”方案等进行反复比选，并与新星公司、塔河炼化共同承担了“万吨级绿氢工程技术开发及绿氢炼化示范”等重点项目攻关。

　　通过不懈努力，项目最终在电解水制氢工艺与工程成套技术、绿氢储运输工艺技术、晶闸管整流技术、智能控制系统等方面取得多项创新成果，实现了新能源柔性制氢，并成功向下游炼化企业连续稳定供氢。与此同时，中石化洛阳工程还配合新星公司开展了碱性电解水制氢成套设备“揭榜挂帅”工作，帮助设备制造厂进行工艺优化计算、测试验证，推进国产关键设备产业化，最终形成专利与专有技术10余项，在工程建设中得到充分应用。

　　我国可再生资源丰富，绿氢制取潜力大，未来发展前景广阔，其中绿氢炼化被视为化工行业实现绿色转型的重要路径。

　　此次新疆库车项目如期建成投产，不仅首次贯通了光伏发电、绿电输送、绿电制氢、氢气储存、氢气输运和绿氢炼化全流程，还形成了具有自主知识产权的规模化电解水制氢工艺与工程成套技术，为同类绿电制绿氢工程项目进行商业化应用积累了宝贵经验。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李建永）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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