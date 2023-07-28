居民天然气9月1日涨价？洛阳新奥燃气：网传系谣言

“听说9月1日起，每立方米天然气要涨价2毛钱？”8月31日，该网传消息引发不少市民排队购气。当天，记者向洛阳新奥华油燃气有限公司求证得知，网传系谣言，9月1日价格不变。

“听说9月1日起，每立方米天然气要涨价2毛钱？”8月31日，该网传消息引发不少市民排队购气。当天，记者向洛阳新奥华油燃气有限公司求证得知，网传系谣言，9月1日价格不变。

8月31日17时30分，在洛龙区政和路与市府西街交叉口附近，洛阳新奥华油燃气营业厅门口排起购气长队。虽然已过下班时间，仍又不少市民赶来咨询“是否涨价”。

由于购气者激增，多名新奥燃气工作人员在营业厅外维持秩序，并不断解释“网传涨价信息为谣言”，劝阻排队市民要理性购气。现场，工作人员还摆出“今日号已发完，请明日再来”的展板。

“我们目前没接到任何涨价通知，不知道哪里来的风声，引得大家都来排队。”洛阳新奥华油燃气有限公司提醒，请广大市民不信谣，不传谣。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 元芳 文/图）