洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

服务青年，筑梦洛城！洛阳青年驿站线下推介会走进北航科技园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.31 19:28

　　作为服务来洛求职青年人才的重要平台，洛阳青年驿站自2022年1月上线以来，不断优化申请条件、扩大建设范围、细化平台功能、完善配套设施，逐步实现对青年的“精准服务”。乘秋季招聘热潮，今日下午，“驿同兴洛”洛阳青年驿站线下推介会走进涧西区北航科技园，进一步提升驿站城市影响力。

　　洛阳青年驿站项目由洛阳市委、市政府指导建设，共青团洛阳市委重点组织实施，洛阳网团队全面负责运营维护工作，并通过洛阳网全媒体平台宣传推广。以“点对点推介、面对面交流”为原则，本次推介会旨在通过现场向企业介绍洛阳青年驿站特色、高效对接企业铺开宣传、建立闭环式服务青年机制，为洛阳建设青年友好型城市添砖加瓦。

　　推介会现场，运营团队对青年驿站的申请政策、运营机制、服务内容等方面进行了系统介绍，全面展现驿站的城市地位与惠民属性，并向嘉宾发放宣传单页与文创周边，邀请嘉宾就驿站相关细则进行提问，由专业人士有针对性地答疑解惑。各大企业人力资源部工作人员纷纷表示，将系统梳理本次推介会获得的驿站信息，多途径有效传达给前来求职面试的青年人才，在彰显企业人文关怀的同时，吸引更多青年入住驿站、留洛发展。

　　企业媒体合作共赢，来洛青年人才受益。接下来，洛阳青年驿站线下推介会将陆续走入更多名企名校，不断完善沟通协作机制与服务内容，让青年驿站品牌擦得更亮，让来洛青年人才更爱洛阳。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “学习困难”门诊，能否让孩子逆袭
    “学习困难”门诊，能否让孩子逆袭
    “学习困难”门诊，能否让孩子逆袭
        近日，记者了解到我市一家医院开设的注意力与学习门诊(即“学习困难”门诊)持续爆火，这个门诊到底有什么用...
  • ·健康提醒：立秋后肺很脆弱 养生重在护肺津、防温燥
  • ·喝中药时加糖会影响药效吗
  • ·胸闷心慌不舒适 洛阳一家医院心内科确诊他患了焦虑症
    		•
    生态画卷美 且动且品味
    生态画卷美 且动且品味
    生态画卷美 且动且品味
        正值省十四运会举办期间，我市健身热潮不断。8月15日是首个“全国生态日”，夏秋交替之际，适宜活动、赏景。...
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳首批7所新建高中陆续交付使用 约1...
  • 洛阳市委召开专题会议 研究城市阳台建...
  • 洛阳市委国土空间规划委员会2023年第...
  • 私厨上门，真香！【高清图集】
  • 从网红摇摆桥上跌落骨折，该谁担责
  • 洛阳在深圳开展农业招商对接和考察活动
  • 国家级夜间文化和旅游消费集聚区申报启动
  • 央视《考古公开课》讲述龙门石窟国宝故事
  • 当洛阳与省运会相逢 我们为何要这样办...
  • 存在消防安全隐患 洛阳3家单位被责令整改
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    荷叶

    隋唐园里享清凉

    雨中的兴洛湖公园

    雨后狼尾草
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605