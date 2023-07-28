服务青年，筑梦洛城！洛阳青年驿站线下推介会走进北航科技园

作为服务来洛求职青年人才的重要平台，洛阳青年驿站自2022年1月上线以来，不断优化申请条件、扩大建设范围、细化平台功能、完善配套设施，逐步实现对青年的“精准服务”。乘秋季招聘热潮，今日下午，“驿同兴洛”洛阳青年驿站线下推介会走进涧西区北航科技园，进一步提升驿站城市影响力。

作为服务来洛求职青年人才的重要平台，洛阳青年驿站自2022年1月上线以来，不断优化申请条件、扩大建设范围、细化平台功能、完善配套设施，逐步实现对青年的“精准服务”。乘秋季招聘热潮，今日下午，“驿同兴洛”洛阳青年驿站线下推介会走进涧西区北航科技园，进一步提升驿站城市影响力。

洛阳青年驿站项目由洛阳市委、市政府指导建设，共青团洛阳市委重点组织实施，洛阳网团队全面负责运营维护工作，并通过洛阳网全媒体平台宣传推广。以“点对点推介、面对面交流”为原则，本次推介会旨在通过现场向企业介绍洛阳青年驿站特色、高效对接企业铺开宣传、建立闭环式服务青年机制，为洛阳建设青年友好型城市添砖加瓦。

推介会现场，运营团队对青年驿站的申请政策、运营机制、服务内容等方面进行了系统介绍，全面展现驿站的城市地位与惠民属性，并向嘉宾发放宣传单页与文创周边，邀请嘉宾就驿站相关细则进行提问，由专业人士有针对性地答疑解惑。各大企业人力资源部工作人员纷纷表示，将系统梳理本次推介会获得的驿站信息，多途径有效传达给前来求职面试的青年人才，在彰显企业人文关怀的同时，吸引更多青年入住驿站、留洛发展。

企业媒体合作共赢，来洛青年人才受益。接下来，洛阳青年驿站线下推介会将陆续走入更多名企名校，不断完善沟通协作机制与服务内容，让青年驿站品牌擦得更亮，让来洛青年人才更爱洛阳。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸 文/图)