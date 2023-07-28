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216万余人次！暑期洛阳文博机构参观人数创新高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.31 19:21

博物馆内游人如织

　　场馆入口游客大排长龙，展厅内人头攒动，预约参观一票难求……这个暑期，洛阳“文博热”持续升温。31日，记者从洛阳市文物局获悉，七八月份，洛阳各博物馆、纪念馆参观人数达216.15万人次，创历史新高。

　　今年暑期，洛阳各博物馆、纪念馆共推出线上、线下展览21个，除基本陈列外，各类特色展览接力“登场”，为观众送上文化盛宴。8月20日闭幕的“曌——武则天和她的时代”特展，采用第一人称叙事方式展开，作为洛阳博物馆的首次尝试，得到游客普遍好评。8月22日，“华夏衣冠系列展——时裳·武则天”展览在洛阳博物馆开幕，该展览以武则天的一生为时间主线，用14套复原服饰结合60余件(套)文物，将唐代服饰的变迁历程娓娓道来，吸引不少游客前来“打卡”。

博物馆内研学团队

　　研学是暑期热门出游主题。面对旺盛的市场需求，这个暑期，洛阳各博物馆、纪念馆等持续创新研学产品供给、补齐研学服务短板，结合文化特色打造博物馆研学游IP，为文旅消费市场再添活力。据不完全统计，七八月份，洛阳各博物馆累计接待社教、研学团队855个批次，不少北京、上海、南京、广州等地的中小学生专程来到洛阳，沉浸式感受历史文化。在二里头夏都遗址博物馆“跟着小夏去考古”研学课程中，孩子们走进模拟考古探方，现场学习基本的田野考古知识、流程和方法，尝试使用洛阳铲、手铲等工具在探方内进行文物发掘。

　　“国潮”流行，暑假期间，洛阳各博物馆、纪念馆纷纷推出与年轻人消费偏好相关联的服务、产品，让博物馆更接地气、更聚人气。洛阳博物馆的暑期专供剧本杀活动、洛阳古墓博物馆的《多少楼台烟雨中》剧本杀等，场场爆满，满足了游客从单纯地听和看到参与互动的需求。洛阳市文物局相关负责人表示，剧本杀类产品进入博物馆，代表博物馆正从“文博思维”向“文旅思维”转变，“网红博物馆”正逐步破解“引流密码”，助力洛阳拉动文旅消费增量。

　　结合文旅思维，不少博物馆负责人表示，下一步，将继续主动融入文旅新业态，探索文旅融合新路径，讲好城市故事，打造文化名片，助力博物馆发展“长红”。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 阎桦 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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