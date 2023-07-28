开学季，洛阳城管部门“只服务不罚款”

8月31日，记者获悉，迎来开学季，为了保障学生顺利入校，给“送学团”提供细致贴心的停车服务，洛阳市城市管理局提前筹划部署，推出一系列暖心举措：一是针对学校周边送学车辆轻微违停行为不贴条、不罚款；二是持续开展“有困难找城管”服务，积极引导疏导交通。
8月31日，记者获悉，迎来开学季，为了保障学生顺利入校，给“送学团”提供细致贴心的停车服务，洛阳市城市管理局提前筹划部署，推出一系列暖心举措：一是针对学校周边送学车辆轻微违停行为不贴条、不罚款；二是持续开展“有困难找城管”服务，积极引导疏导交通。
8月31日，记者获悉，迎来开学季，为了保障学生顺利入校，给“送学团”提供细致贴心的停车服务，洛阳市城市管理局提前筹划部署，推出一系列暖心举措：一是针对学校周边送学车辆轻微违停行为不贴条、不罚款；二是持续开展“有困难找城管”服务，积极引导疏导交通。
洛阳市城市管理局提醒市民，开车出行尽量避开学校路段，不要乱停乱放导致学校门口堵车。让我们人人都贡献一份力量，为学生入校提供便利。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李新江）
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