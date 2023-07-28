提醒！洛阳交警车管所暂无法办理车辆注册登记

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，目前税务局购置税外部交换系统正在升级，洛阳交警车管所无法接收到车辆购置税完税证明电子信息，暂无法办理车辆注册登记。
今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，目前税务局购置税外部交换系统正在升级，洛阳交警车管所无法接收到车辆购置税完税证明电子信息，暂无法办理车辆注册登记。
今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，目前税务局购置税外部交换系统正在升级，洛阳交警车管所无法接收到车辆购置税完税证明电子信息，暂无法办理车辆注册登记。待系统恢复后将第一时间发布通知，由此给您带来不便敬请谅解。请大家扩散周知、相互提醒。⑥
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