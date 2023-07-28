事关洛阳电动自行车号牌！注册、转移等办理指南看这里

昨日，“洛阳交警”微信公众号发布洛阳电动自行车号牌注册登记、转移登记、注销登记等办理指南，并公布补牌专线64819040。

昨日，“洛阳交警”微信公众号发布洛阳电动自行车号牌注册登记、转移登记、注销登记等办理指南，并公布补牌专线64819040。办理指南如下：

一、注册登记

需要办理注册登记的电动自行车车主携带《居民身份证》原件、车辆合格证原件、购车发票原件骑电动自行车到市区各交警大队或车管所电动自行车上牌点办理。如果不能提供发票、合格证的，需现场履行相关手续后方可办理。市民购买新电动自行车可在市内涧西、西工、老城、瀍河、洛龙、高新、伊滨各区内购买电动自行车的各大门店进行注册登记实现带牌销售。

二、转移登记

已注册登记的两轮电动车，车辆所有权发生转移的，两轮电动车原所有人与现所有人持居民身份证原件到市区各大队及车管所电动自行车上牌点办理转移登记，双方现场填写《两轮电动自行车转让协议》，并交验车辆。

三、注销登记

已经注册登记的两轮电动车，车主不在使用车辆号牌后，可以到市区各大队及车管所电动自行车上牌点申请注销登记，车主本人携带身份证原件、车辆号牌到车管所，现场领取填写《两轮电动车号牌注销登记申请表》即可办理。需上交两轮电动车号牌，如号牌丢失，需现场填写《两轮电动车号牌丢失情况说明》。

四、补领号牌

两轮电动车号牌丢失，需补办，请拨打补牌专线64819040。⑥