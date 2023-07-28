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职业制甲师王春华：用双手复原历史
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.31 09:02

　　在孟津区平乐镇白常路上，有一处藏身闹市的农家小院，从外面看平平无奇，推门而入，就能发现其别有洞天——一套套高大、厚重的甲胄让人惊叹。

　　职业制甲师王春华的故事报道后(相关报道：洛阳制甲师：复原冰冷甲胄展示鲜活文化)，很多人好奇他为何会关注如此小众的项目。他表示，自己潜心钻研甲胄制作、复原，只是想用双手推动这一非遗技艺“走”到大家身边。

　　“我家在西工区，把工作室选到小镇上，主要是为了静心、专注于甲胄复原。”王春华说，甲胄复原工序繁多，制作一套往往需要一个多月，他通常在工作室一待就是一天。

　　王春华是美术专业科班出身，大学毕业后，他从事与影视分镜头制作等有关的工作。“工作中，我对古装剧中的甲胄道具越来越感兴趣，发现这方面还存在不少欠缺，有些影视剧中的道具甚至是参考日本盔甲而来。”王春华说，从十几年前开始，他利用业余时间搜集关于甲胄的资料。除了上网查询，他还一头扎进了浩如烟海的历史文献，如大海捞针一般，搜集有关甲胄的只言片语。

　　随着了解的深入，王春华渐渐迷上了这些冷兵器时代的产物：“甲胄是中国古代服饰的重要组成部分，应该像汉服一样被复原、推广。”在这一想法的推动下，他专职干起了甲胄制作、复原。

　　知识的积累只是第一步，真正动手制作时，技术难题迎面而来。王春华说，作为零基础的新手，他通过网络联系“制甲圈”的大咖拜师学艺，但甲胄复原没有“标准答案”，只能一边博采众家之长，一边自己摸索。

　　“咱们洛阳历史文化资源丰富，出土的武士俑、壁画上的武士形象等，都是我参考的实物。”王春华说，这些年，除了洛阳的博物馆，他还经常到山西、陕西等地了解与甲胄有关的文物。在他看来，这个过程有点儿类似“侦探推理”，透过历史留下的蛛丝马迹，推理出一套套甲胄湮没在时光中的细节。

　　最近，王春华在尝试复原制作一套山纹甲。“这种甲胄从唐代流行至宋代，尽管知名度较高，但在漫长的历史进程中不断发展、演变，其形制、工艺等众说纷纭。”王春华说，比起皮甲，山纹甲主要部位由金属甲片编缀，彰显出盛唐时期的大国威仪。

　　为了复原甲胄，王春华已投入百万余元，其中最贵的一套甲胄仅成本就超过10万元。有付出也有收获，近年，陆续有四川、西藏等地的博物馆慕名向他定制甲胄。目前，王春华的甲胄复原技艺已被西工区评为非物质文化遗产。他说，下一步期待能与文旅机构合作，打造属于洛阳的甲胄文化名片，为进一步丰富城市文旅业态贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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