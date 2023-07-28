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偃师这件出土文物 体现唐代女子地位提升（走近时裳·武则天 感受服章之美）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.31 09:00
彩绘女俑展板前，复原的汉服韵味十足

　　本网8月28日的《在唐代，外套披着穿更时髦》一文，带我们了解了初唐男子的穿衣风格，也印证了时尚是个圈，千年轮回。

　　在洛阳博物馆二楼，以武则天一生为时间线布展的“华夏衣冠系列展——时裳·武则天”展厅，向我们展示了贞观时期流行的服饰。随着时间推移，武则天经历了出宫入感业寺，二次入宫并获封皇后的重要阶段。这一时期，唐代女子服装也悄然发生了变化。

　　上元二年(公元675年)，唐高宗李治与武则天的长子，也是当时的大唐太子李弘去世，葬在了现偃师区恭陵。此后不久，他的妻子裴氏也离开人世，后被追封为“哀皇后”，葬于恭陵“哀皇后”墓。一对苦命鸳鸯的故事就此画上句号，但陵墓中的件件文物，都是这段历史的见证。就在这座皇后墓中，出土了不少精品文物，其中，一个妆容精致、服装刻画完整的彩绘女俑十分知名。

　　虽距离“哀皇后”下葬已过千年，但墓中出土文物大多保存完好，这件彩绘女俑面部妆容和服饰花纹都清晰可见。中华服饰文化研究会理事、北京服装学院汉唐服饰研究中心副主任陈诗宇说，从这件彩绘女俑背后，可以看到她的衣服上都是大花织锦，说明这一时期，唐代织锦技术提升了，可以用大块面料做一整件衣服，服装上的花纹图案也随之越来越大。

　　仔细观察女俑面部，英气的眉毛十分引人注目。在古代，女子眉毛通常细且弯，眉尾向下，展现女子温柔一面，贞观年间流行的眉形仍是如此。但该女俑眉毛自眉头至眉尾逐渐变粗，且眉尾上扬，一改初唐特点。遗憾的是，这件彩绘女俑实物目前并未展出，但在展板上有女俑面部妆容与背后花纹的照片，若您感兴趣可前往仔细观看。

　　照片相邻展柜里的服饰，就是对这件女俑服饰的复原。除了服装上艳丽的大花织锦，这套服装中的裙子腰线位置较贞观时期出现明显下降，从胸上腋下转移到了腰部，领口也袒露更多。这一改变将女子腰身凸显，女性婀娜的身姿得以更好显现。“别小瞧这些变化，这说明女性地位正在提升。”陈诗宇说，这和朝堂上出现了女性掌权者有着密切联系，女性地位的提升，带来的是服饰、妆容风格的变化。

　　若您还想了解唐代其他时期的穿搭，可以持续关注本网报道。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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