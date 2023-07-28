上元二年(公元675年)，唐高宗以洛水北岸地势高敞、可登高远眺下令修筑离宫，就是上阳宫。上阳宫南临洛水，横跨谷水，因在伊水、洛水之北，故称上阳。

上阳花木不曾秋，

洛水穿宫处处流。

画阁红楼宫女笑，

玉箫金管路人愁。

幔城入涧橙花发，

玉辇登山桂叶稠。

曾读列仙王母传，

九天未胜此中游。

——唐·王建《上阳宫》

上元二年(公元675年)，唐高宗以洛水北岸地势高敞、可登高远眺下令修筑离宫，就是上阳宫。上阳宫南临洛水，横跨谷水，因在伊水、洛水之北，故称上阳。

文献记载，上阳宫极尽奢华，整个宫苑内殿宇、亭台、楼阁、别院错落分布，“鸳瓦鳞翠”，建筑华美，“霄倚霞连”，巍峨壮观。

唐高宗晚年长期在上阳宫听政，许多重要宫廷政治活动皆在此举行。神龙元年(公元705年)，武则天被迫还政于唐中宗后，迁居上阳宫，后在上阳宫内的仙居殿崩逝。武则天的孙子唐玄宗登基后，居洛期间也常居上阳宫。

“宫词之祖”王建的这首《上阳宫》，就是这座华美宫殿的“实景图”。

“上阳花木不曾秋，洛水穿宫处处流。”一座建筑，有水才有灵气。宫苑内水系贯通，湖泊、池沼、溪流、喷泉、瀑布，各色水景遍布，水榭亭台流布其间，好一座水上花园。上阳宫内松柏常青，又栽有南方的桂树等树种，一年四季郁郁葱葱，生机盎然。

皇帝在此大宴群臣，洛水岸边，画阁红楼，宫女巧笑，玉箫金管，轻歌曼舞，似是人间仙境。

“曾读列仙王母传，九天未胜此中游。”如此美妙情景，大概连西王母也未曾得见吧。

可惜，安史之乱爆发后，洛阳失陷，城池损毁，上阳宫也遭到破坏，最终在唐德宗贞元年间彻底废弃。

“千门虽对嵩山在，一笑还随洛水流。”作为一个著名的洛阳文化符号，上阳宫虽隐于历史的风烟，却长久地闪耀在人们的记忆中。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）