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欠钱不还躲避执行 法院查扣车促还款
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.31 08:34

　　欠债还钱，天经地义。但有的人在法院判决其偿还借款后，仍拒不履行。这不，前不久，法院将这样一名被执行人的汽车查扣后，他才慌了神，赶紧联系法院履行还款义务。

　　这件事还要从2021年说起，个体户经营者乔某因资金周转困难，多次向其朋友王某借钱。碍于情面，王某每次都豪爽答应。经过多次借款、还款，乔某尚欠王某33000元未还清。

　　后来，王某因经济陷入困境，多次催促乔某还款，但他均置之不理。无奈之下，王某将乔某诉至涧西区人民法院。法院审理后，判决乔某偿还王某借款33000元。

　　判决生效后，乔某在规定的履行期限内仍未还款。王某遂向涧西区人民法院执行局申请强制执行。

　　案件执行过程中，执行干警通知被执行人乔某到庭并履行义务，并根据已掌握信息到其住所地找寻，乔某声称人在外地拒不到庭。执行干警通过网络查控，发现其名下有一辆小汽车，但因车辆具有易流动的特点，具体位置信息难以掌握，案件执行陷入僵局。

　　今年7月底，执行干警得到线索，迅速安排部署，对乔某名下车辆采取查封和扣押措施，案涉车辆被拖运至法院。

　　久不露面的乔某在得知车辆被扣押后，再也没有了往日的淡定，态度发生了极大转变，主动打电话联系执行法官，要求见面。面对乔某，执行法官耐心向其讲解拒不履行法律生效文书，法院会采取的强制措施。

　　权衡利弊后，乔某承诺主动还款。前几天，在执行干警的见证下，乔某向王某履行了全部还款义务，法院也将车辆交还给乔某。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张焕静)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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