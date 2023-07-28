洛阳在深圳开展农业招商对接和考察活动

近日，我市聚焦乡村特色产业发展、打造农业全产业链，在深圳开展农业招商对接和考察活动，推动洛阳农产品加快进入粤港澳大湾区市场，招引更多龙头企业和创新平台布局洛阳，共同推动乡村产业振兴。

近日，我市聚焦乡村特色产业发展、打造农业全产业链，在深圳开展农业招商对接和考察活动，推动洛阳农产品加快进入粤港澳大湾区市场，招引更多龙头企业和创新平台布局洛阳，共同推动乡村产业振兴。

伊水大鲵是洛阳特色优势资源，在大健康时代拥有巨大的开发潜力。清华大学深圳国际研究生院在大鲵健康功能挖掘及技术研发方面有着深厚积累。洛阳考察团实地考察了实验室建设和科学研究情况，并与科研团队进行座谈交流，深入探讨大鲵产业研发方向、市场拓展和未来合作发展模式。双方表示，要抢抓生物医药和健康产业风口，充分发挥各自优势，围绕大鲵养殖、研发、加工和产业化等加强产学研合作，携手做大大鲵特色产业。

盒马鲜生是以数据和技术驱动的农产品新零售平台。洛阳考察团走进盒马鲜生深圳皇庭广场店，详细了解产品采购、市场需求、销售运营等情况，并就洛阳优质农产品进入盒马鲜生销售体系等事宜深入交流。下一步，双方将加强沟通对接，积极整合资源，以市场为导向，构建从田间到餐桌的供销体系，真正让洛阳优质农产品走进全国大市场。

深农集团海吉星农批市场是深圳唯一的农产品一级综合批发市场。洛阳考察团详细了解市场布局、货源组织、运输集散等情况，希望企业积极关注洛阳特色农业发展，加强产销对接合作，加大采购力度，着力实现农产品生产供给与市场需求的有效衔接，帮助农民增收致富。

副市长韩治群带队考察。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)