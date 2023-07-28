昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关工作部署要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关工作部署要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议强调，全市纪检监察机关要把及时跟进学习掌握党的最新理论政策作为必修课，忠实履行党章和宪法赋予的职责，为现代化洛阳建设提供坚强保障。要胸怀大局、服务全局，充分发挥专项监督工作专班作用，主动监督、跟进监督，确保市委市政府各项工作部署全面快速落地见效。要把纪检监察干部队伍教育整顿与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、与做好下一步工作紧密结合起来，切实将主题教育和教育整顿成果转化为纪检监察工作高质量发展的实际成效。

会议传达学习了全市党纪教育警示大会精神，强调全市纪检监察机关要一体履行协助职责和监督责任，加强对党章党规党纪执行情况的监督检查，督促各级党组织切实履行全面从严治党主体责任、职能部门贯通落实监管职责，健全各负其责、统一协调的管党治党责任格局。要分层分类组织开展好“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育，引导全市广大党员干部学纪、明纪、守纪。要认真落实市委“三个统一”要求和激发“四敢”活力意见，全过程、全链条、全周期激励干部担当作为，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

会议研究审议了清廉洛阳建设情况汇报等内容，强调要高质高效推动清廉洛阳建设“四项工程”“十八项行动”落实落地，大力培树清廉建设示范点，以“清廉样本”引领构建全域清廉格局。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄)