洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全省家庭病床服务改革试点工作推进会在洛召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.31 08:34

　　昨日，河南省家庭病床服务改革试点工作推进会在我市召开。

　　为了让行动不便但又确需连续治疗的患者居家就能享受到医疗服务，让患者在家“住院”也能享受医保报销，今年上半年，省委改革办、省卫健委、省医保局联合发布《关于开展家庭病床服务试点工作的通知》，决定试点实施家庭病床服务，我市与郑州等5个省辖市成为省级试点。

　　被确定为试点后，我市在家庭病床服务方面进行有益探索，围绕家庭病床微改革的难点堵点问题，已形成系列制度规范、实施办法、工作流程，如建立落实“12345”工作机制，目前家庭病床服务改革试点工作取得初步成效。其中，涧西区长安路社区卫生服务中心、重庆路社区卫生服务中心2个试点示范单位先行先试，开展家庭病床服务工作，为居家群众提供上门医疗服务，打通了群众就医看病的“最后一公里”。

　　按照“试点先行，逐步推开”的计划，今年下半年，我省将进一步扩大家庭病床服务的覆盖范围。我市将建立阶段性推进机制，按照时间节点强力推进，9月底前完成34个市级试点改革任务，11月底前在全市基层医疗机构全面推开。

　　省委改革办主任王作成、省卫健委副主任侯红、省医保局局长岳文华、副市长王国辉参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 周超)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “学习困难”门诊，能否让孩子逆袭
    “学习困难”门诊，能否让孩子逆袭
    “学习困难”门诊，能否让孩子逆袭
        近日，记者了解到我市一家医院开设的注意力与学习门诊(即“学习困难”门诊)持续爆火，这个门诊到底有什么用...
  • ·健康提醒：立秋后肺很脆弱 养生重在护肺津、防温燥
  • ·喝中药时加糖会影响药效吗
  • ·胸闷心慌不舒适 洛阳一家医院心内科确诊他患了焦虑症
    		•
    生态画卷美 且动且品味
    生态画卷美 且动且品味
    生态画卷美 且动且品味
        正值省十四运会举办期间，我市健身热潮不断。8月15日是首个“全国生态日”，夏秋交替之际，适宜活动、赏景。...
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳隋唐园立交隧道频现“过饱和交通...
  • 停车收费调整！洛阳四部门联合发文
  • 洛阳首批7所新建高中陆续交付使用 约1...
  • 洛阳市委召开专题会议 研究城市阳台建...
  • 围挡施工！玄武门大街最新进展
  • 私厨上门，真香！【高清图集】
  • 洛阳市委国土空间规划委员会2023年第...
  • 网友反映南昌路滨河北路交叉口通行设...
  • 洛阳龙门站：智慧“站台门”上岗 确...
  • 节假日期间，瀍河区公办中小学体育运...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    荷叶

    隋唐园里享清凉

    雨中的兴洛湖公园

    雨后狼尾草
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605