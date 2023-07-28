全省家庭病床服务改革试点工作推进会在洛召开

昨日，河南省家庭病床服务改革试点工作推进会在我市召开。

昨日，河南省家庭病床服务改革试点工作推进会在我市召开。

为了让行动不便但又确需连续治疗的患者居家就能享受到医疗服务，让患者在家“住院”也能享受医保报销，今年上半年，省委改革办、省卫健委、省医保局联合发布《关于开展家庭病床服务试点工作的通知》，决定试点实施家庭病床服务，我市与郑州等5个省辖市成为省级试点。

被确定为试点后，我市在家庭病床服务方面进行有益探索，围绕家庭病床微改革的难点堵点问题，已形成系列制度规范、实施办法、工作流程，如建立落实“12345”工作机制，目前家庭病床服务改革试点工作取得初步成效。其中，涧西区长安路社区卫生服务中心、重庆路社区卫生服务中心2个试点示范单位先行先试，开展家庭病床服务工作，为居家群众提供上门医疗服务，打通了群众就医看病的“最后一公里”。

按照“试点先行，逐步推开”的计划，今年下半年，我省将进一步扩大家庭病床服务的覆盖范围。我市将建立阶段性推进机制，按照时间节点强力推进，9月底前完成34个市级试点改革任务，11月底前在全市基层医疗机构全面推开。

省委改革办主任王作成、省卫健委副主任侯红、省医保局局长岳文华、副市长王国辉参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 周超)