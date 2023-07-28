坚持问题导向 树立“有解”思维 发挥人大代表作用落实市委全会精神

日前，市人大常委会多次召开会议，专题学习市委十二届四次全会精神。全市人大系统迅速掀起学习热潮，各级人大代表坚持问题导向，树立“有解”思维，纷纷结合人大职能优势和自身工作领域，谈认识、讲体会，共同推动市委全会精神落实见效。

日前，市人大常委会多次召开会议，专题学习市委十二届四次全会精神。全市人大系统迅速掀起学习热潮，各级人大代表坚持问题导向，树立“有解”思维，纷纷结合人大职能优势和自身工作领域，谈认识、讲体会，共同推动市委全会精神落实见效。

“建设现代化产业体系离不开一流实验室的载体支撑。高水平实验室在培养一流科技人才、产生划时代科研成果、提升产业竞争力等方面发挥着重要作用。”全国人大代表，中国工程院院士、龙门实验室主任樊会涛表示，将以国家新材料与智能装备产业发展重大需求为导向，不断提升创新策源能力，在前沿基础技术、产业共性关键技术、“卡脖子”技术等方面取得新突破，促进创新链与产业链高效协同、循环迭代，打造科技驱动产业发展的“示范高地”。

“市委全会对加快推进现代化洛阳建设迈上新台阶具有重大意义，也为中国一拖在加快建设洛阳现代化产业体系中发挥好驻豫央企作用指明了方向。”全国人大代表、中国一拖集团有限公司董事长刘继国表示，将深入学习贯彻市委全会精神，在强化科技创新、发挥带动作用、促进业务转型升级等方面持续发力。

全国人大代表、洛阳三彩艺术博物馆馆长郭爱和表示，将坚持落实市委“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展理念，深入挖掘洛阳历史文化资源，同时进行创造性转化，助力叫响洛阳文旅品牌，推动洛阳旅游从“热一个月到热全年”。

省人大代表、洛阳市涧西区郑州路街道南村社区党委书记刘子军表示，城市也是最大的消费场景、最大的景区，将立足区位条件、资源禀赋和产业优势，多措并举发展文旅产业，结合洛阳厚重历史文化和丰富特色资源，打造高品质的文旅产品，推进产业融合及产业链整合。

“市委全会提出要针对新的消费需求，大力发展文旅产业。餐饮业是文旅产业发展不可或缺的重要方面。”省人大代表、洛阳天府火锅饮食服务有限公司董事长岳本新表示，我市应发挥餐饮业集聚效应，在扩大规模、完善配套设施、丰富业态等方面再提升，改造、培育和扶持一批交通便利、设施配套相对完善、人员流动性大、基础好的餐饮街区，使洛阳餐饮业形成“点面结合、亮点纷呈”的局面。

“要按照市委全会要求，进一步扭住关键抓手、拿出务实举措，更加精准有效地推动产业高质量发展。”市人大代表、万基控股集团总经理吴文君表示，将大力推动科技研发，加快科研队伍建设，持续推动公司信息化、智能化进程，坚持绿色发展理念，走产学研结合之路。

“市委全会指出，要积极抢抓建设现代化产业体系的重大机遇，牢牢把握建设现代化产业体系的关键抓手。这为民营企业发展提供了强有力的保障。”市人大代表、洛阳嘉盛新能源科技公司行政副总经理孙凤娟表示，将进一步强化科技创新，充分发挥精密制造业作用，助力新能源基础设施建设和优化，推进新能源基础设施共建共享，为现代化洛阳建设作出积极贡献。

“市委全会提出，要抢抓新能源、新材料、新一代信息技术、人工智能、军工等产业风口。这进一步增强了我们的发展信心。”市人大代表、中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所副所长毛鑫表示，将聚焦技术储备、产品研发、产业发展和效益创造的核心关键，围绕创新链打造供应商协同创新机制，带动相关企业协同创新，推动产业结构调整，提升产业链与供应链的合作黏性和稳定性。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)