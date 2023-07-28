洛阳：全力打造平安“夜经济”

召开推进会2次、调度会8次，现场观摩点位12个，检查商户摊点19390家(个)，排查整治隐患5210处，查处酒醉驾违法行为2080例，采取刑事强制措施511人……这组浸透汗水的数字，就是我市“平安护夏”专项行动的真实写照。

召开推进会2次、调度会8次，现场观摩点位12个，检查商户摊点19390家(个)，排查整治隐患5210处，查处酒醉驾违法行为2080例，采取刑事强制措施511人……这组浸透汗水的数字，就是我市“平安护夏”专项行动的真实写照。

6月以来，市委政法委牵头开展“平安护夏”专项行动，聚焦宾馆、烧烤摊点、重点景区、城中村等10个重点领域，打造1789个“最小共治单元”，组织动员社会力量参与平安建设，实现“警情下降、案件下降、满意度提升、秩序好转”治理目标，打造“最安全夜经济城市”品牌。

聚焦重点领域 护航古都“复兴路”

今年以来，“洛阳汉服”火爆出圈，文旅市场热度持续攀升。如何让“网红”变“长红”，安全稳定和谐的社会环境不可或缺，而作为优化法治化营商环境的主力军，政法机关更是责无旁贷。

“巡逻民警和联防队员是这个夏夜最美的人，在这边吃饭都能看到他们的身影，觉得安全感满满的！”近日，一外地游客在栾川县游玩时说。栾川县公安局还借助科技手段赋能助推景区精细化管理，及时制定、调整联防“最小共治单元”，确保游客在“无感”情况下安全、有序游览观光。

瀍河区严查酒醉驾、打击“飙车炸街”等交通顽疾，取缔占道经营，开展电动三四轮车专项整治联合执法等，全面规范社会治理秩序，优化服务环境，保障人民群众生命财产安全。

市公安局偃师分局采取步巡与车巡相结合方式，在广场、烧烤摊点、夜市等人员聚集场所“白+黑”密集巡逻防控，督促完善安防设施，加强应急演练，确保依法依规安全经营。

据统计，6月以来，全市盗窃、电诈、打架斗殴、黄赌毒等季节性警情环比下降16.63%，公众安全感、满意度持续攀升，古都“夜经济”健康发展。

破解难点堵点 打造治理“样板间”

“平安护夏”专项行动坚持“党委领导、公安靠前、部门协同、社会参与”的理念，以“最小共治单元”建设为抓手，破解突发案事件先期处置“最后一百米”难题。

老城区率先在商业集聚地天心文化产业园建设“最小共治单元”，建立“十户联防邻里守望”制度，成立11个互助小组，配备对讲机、防爆器材等设施，加强应急演练，提升快反处置能力，该做法在全市“平安护夏”现场观摩会上推广。

洛龙区大力推进治安防控“最小共治单元”体系建设，建成“最小共治单元”465个，组织演练370余次，重点商圈实现“最小共治单元”全覆盖，与商户签订安全责任书2600余份，组织“牡丹义警”培训1500人次，力争将案事件化解在小、处置在早。

洛阳市公安局孟津分局依托“166N”社区警务团队和专职骑警队伍，整合社会治安防控资源，引导基层组织、沿街商户、夜市摊点从业人员建设“最小共治单元”，实现“快速响应、协同配合、互助自救”的“135”快反目标。

“最小共治单元”建设，把处突力量前移至群防群治，安全关口前移至一线区域，有效提升了风险隐患发现率，形成城市安全群防群治社会新风尚，进一步厘清了推进基层社会治理的方法路径。

建立长效机制 绘就平安“新画卷”

建立群宣群教、群防群治长效机制，推进基层社会治理现代化是“平安护夏”追求的终极目标，“最小共治单元”在各领域全覆盖，“牡丹义警”“龙瑞大叔”等志愿者团体积极参与，全市社会治安环境稳中向好。

专项行动领导小组办公室在动员部署、观摩交流、会议推进的基础上，组织开展县区交叉互评和综合督导，创新清单管理、动态管理、销号管理，确保各项任务要求在基层落地见效。

老城区扎实开展四类警情“压发案”整治工作，严厉打击违法犯罪。洛阳市公安局老城分局建立警情通报机制，根据辖区警情进行每日研判，并提出针对性防范措施，在辖区密织平安“守护网”。

伊川县创新落实“一张清单、一本台账、一个样板、一套机制、一份督导内容”“五个一”工作机制，认真落实“166N”警务新模式，不断延伸警务触角，推动社区治安管理从“控事稳局”向“深耕善治”转型。

“平安护夏”专项行动，织密了基层防护网络，是洛阳市坚持和发展新时代“枫桥经验”的具体实践，是筑牢古都安全屏障、努力建设更高水平平安洛阳的有力抓手，更是“共建共治共享”社会治理新格局的缩影。 (洛平安)