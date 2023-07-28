央视《考古公开课》讲述龙门石窟国宝故事

昨日，记者从龙门石窟研究院获悉，今日13时27分央视科教频道播出的《考古公开课》邀请了龙门石窟研究院院长史家珍讲述《龙门国宝复原记》。

昨日，记者从龙门石窟研究院获悉，今日13时27分央视科教频道播出的《考古公开课》邀请了龙门石窟研究院院长史家珍讲述《龙门国宝复原记》。

龙门石窟现存窟龛2300多个，造像10万余尊，北魏时期雕凿的洞窟造像占30%，其中以宾阳中洞最为富丽堂皇。宾阳中洞是龙门石窟皇家第一窟，也是龙门石窟造像艺术“中原风格”的典型代表。宾阳中洞造像完整，雕像高大精美，布局紧凑合理，装饰图案绚丽多彩，在中国佛教史和美术发展史上都占有十分重要的地位。

位于宾阳中洞的《魏孝文帝礼佛图》和《文昭皇后礼佛图》(并称为《帝后礼佛图》)浮雕，是极具文化历史价值和造型艺术水准的国宝。遗憾的是，这两幅浮雕于20世纪30年代被盗凿。《魏孝文帝礼佛图》现藏于美国纽约大都会博物馆，《文昭皇后礼佛图》现藏于美国纳尔逊·阿特金斯艺术博物馆。

2020年9月，龙门石窟研究院启动了《帝后礼佛图》虚拟复原项目，借助一系列数据采集手段，首先对《文昭皇后礼佛图》进行了打印试验。此后，龙门石窟研究院又推出了真人版本的《帝后礼佛图》。

通过本期《考古公开课》，观众能够详细了解虚拟复原和真人复原背后的故事，感受国宝魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 王青茹）