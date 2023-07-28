国家级夜间文化和旅游消费集聚区申报启动

日前，第三批国家级夜间文化和旅游消费集聚区申报工作启动，截止日期为10月10日。

日前，第三批国家级夜间文化和旅游消费集聚区申报工作启动，截止日期为10月10日。

国家级夜间文化和旅游消费集聚区，是指具有较高规模、较高水平、较高拓展性、较高开放性、较高品位的夜间文化和旅游消费区域，是集文化、休闲、娱乐、购物、美食、住宿、交通等多种功能于一体的独特区域，可以为城市的夜间经济注入新的活力。

近年来，我市积极发力供给侧，通过做强业态、做优产品、活化资源，带动文旅消费持续提升，打造了一批文化内涵丰富的夜间文旅新业态，栾川县重渡沟风景区、洛阳古城特色文化街区、龙门石窟已成功入选国家级夜间文化和旅游消费集聚区。

申报国家级夜间文化和旅游消费集聚区需具备以下条件：

●业态集聚度高，文化和旅游业态集聚，产品和服务供给丰富，夜间文化和旅游消费人次及消费规模较大；

●公共服务完善，夜间社会治安、照明、卫生、交通、移动通信情况良好，夜间出行便利度较高；

●品牌知名度较高，区域内夜间文化和旅游消费活动形式多样、内容丰富，形成集聚效应、品牌效应，在本地居民及外地游客中具有较高的知名度和较强的吸引力；

●文化和旅游市场秩序良好，消费环境诚信守法、文明有序等。

(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 实习生 陈闻笛))