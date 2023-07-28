嵩县叶岭村持续延伸丹参产业链条 用市场思维为村子发展“开药方”

当下，在嵩县城关镇叶岭村的丹参种植基地，一串串紫色的小花朵汇成紫色的花海。每逢周末假日，这里就成为不少游客的“打卡地”，还有不少摄影爱好者前来采风。

美丽花海，美丽村庄

当下，在嵩县城关镇叶岭村的丹参种植基地，一串串紫色的小花朵汇成紫色的花海。每逢周末假日，这里就成为不少游客的“打卡地”，还有不少摄影爱好者前来采风。

近年来，叶岭村依托自然条件，强化市场思维，延伸丹参产业链条，发展乡村旅游、康养产业，让丹参成为当地的一张“名片”。

叶岭村四面环山，有不少坡地，平均海拔约850米，降水较少。以前，村民零散种植了一些丹参，但形不成规模，缺少增收门路，不少年轻人选择外出务工，村集体经济也比较薄弱。

乡村要发展，产业是关键。2021年，叶岭村党支部书记、村委会主任董广聚在查阅资料过程中发现，丹参有活血调经、祛瘀止痛等疗效，市场需求量大，适宜在湿度低、光照足的环境下生长，叶岭村的自然条件正好适合，于是将目光瞄准丹参产业。

既要有想法，还要有办法。“发展丹参产业，一是扩大种植规模，二是后续管理。”董广聚说。2021年10月，在他的主导下，叶岭村流转土地1200亩种植丹参。对流转的土地，叶岭村采取网格化管理方式，邀请懂农业的村民、技术人员进行打理，并建立激励机制和利益链接机制，提升丹参亩产，成功打造“叶岭模式”。

种植第一年，丹参的亩产量就达500公斤。与以往相比，每亩地增收达2300元。去年，按照全县部署，叶岭村联合周边村落，加快土地流转，打造万亩丹参产业带，进一步做大做强丹参产业。

如果说丹参是叶岭村产业发展的“良药”，市场思维就是“药引”。在丹参产业发展过程中，董广聚有了新的思考：丹参生产周期长，市场价格不稳定，如何确保增收？延伸产业链条、对接市场需求，是他找到的答案。

“经过加工，丹参的价值能增加不少。”董广聚算了一笔账，拿丹参切片来说，如果简单销售丹参，每公斤21元；如果加工成丹参切片，每公斤能卖到50元，翻了一倍多。按照这样的思路，叶岭村不仅建设了丹参切片加工车间，还开发了丹参蜂蜜旅行装、家庭装等，满足消费者不同需求。

今年以来，叶岭村还充分挖掘丹参的文化价值，定期开展研学活动。“通过研学活动，孩子们能近距离接触丹参，沉浸式体验丹参茶的制作过程。”董广聚介绍。

“开展研学活动是第一步。我们要通过研学活动，吸引客流，提升知名度。”董广聚介绍，目前叶岭村正在建设丹参科普馆和民宿康养中心，开发药膳宴，发展乡村旅游、康养产业。

从单一的丹参种植，到延伸产业链条、发展文旅产业，叶岭村正不断挖掘丹参价值，串珠成链，以丹参产业引领乡村发展。

“我们将持续强化市场思维，依托丹参产业，结合乡里中心的产业中心，加快推进康养项目建设，让游客来了不仅能观丹参花海、品丹参茶、喝丹参蜂蜜，还能品尝药膳宴，进一步推动叶岭村的发展。”嵩县城关镇有关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 实习生 许园园 通讯员 赵明辰 万崇良 文/图）