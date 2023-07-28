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瀍河区创新监管方式 降低预付卡消费风险
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.31 08:25

　　如今，办理预付卡已经成为一种比较普遍的消费模式，可是也引发了不少消费纠纷。近日，瀍河区市场监管局约谈了该辖区多个商圈、街区等区域的商铺房东，探索通过“市场监管+房东有责”的创新模式，对打算租赁商铺从事美容美发、餐饮、健身等行业的商户进行监督，降低预付卡消费风险。

　　约谈的内容主要包括，倡导房东认真遵守民法典、消费者权益保护法等相关法律，诚信经营，公平公正签订和履行合同；倡导房东在与商户签订合同前，及时了解商户是否开展预付卡业务、签订预付卡消费诚信承诺书等；建议房东加强对商户的监督，在租房合同中追加明确预付卡后续责任的制约性条款，并约定商户向房东缴纳与其投资规模相适应的保证金。这样，一旦出现商户关门或者无法履行退款义务的情况，就可以启用保证金向消费者退赔。

　　瀍河区市场监管局相关负责人说，由于预付式消费市场波动大、使用周期长，某些缺失诚信的商家可能借机中止服务，造成消费者权益受损。约谈房东这一举措，通过引导其增强责任意识，形成全社会携手共治、共建和谐消费环境的氛围，降低预付卡消费风险，维护消费者的合法权益。

　　与此同时，该负责人提醒广大消费者，在办理预付卡时需要注意以下这些方面。

　　办卡消费要理性。按照自己实际需求理性办卡，不要受商家宣传的大幅折扣优惠吸引而冲动消费，谨慎选择预付额度高、服务周期长的预付卡，避免承担过多的不确定性风险。

　　签订合同要看清。看清合同条款内容，如价格、服务标准、优惠条件、使用商品品牌、有效期限、有效次数、使用权限、使用地点、遗失补办、退费转让、违约责任等事项。

　　相关证据要妥存。在办理预付卡后，一定要向商家索要正式票据，并注意发票上要加盖与经营机构名称一致的公章、财务章或发票专用章。妥善保管好发票、服务章程、消费协议和相关票据等凭证，每次消费后都要仔细核对所使用产品或接受服务的金额，及时掌握卡内余额。

　　在办理预付卡后，记得按照约定条款及时消费，如发现商家停业、倒闭等情况无法继续提供服务，要主动拨打12315进行投诉。一旦发现商家有骗取预付款等欺诈行为，或者存在卷款“蒸发”等情况，应立即向公安机关报案，依法维护自身合法权益。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 张贺）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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