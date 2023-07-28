天街百戏：古人的“体育嘉年华”

洛阳又一次火“出圈”了！前几天，河南省第十四届运动会在洛阳定鼎门天街落下帷幕，闭幕式犹如一场盛大的体育嘉年华，武术、民间运动、竞技体育、杂技等表演令人目不暇接，激情澎湃。

洛阳又一次火“出圈”了！前几天，河南省第十四届运动会在洛阳定鼎门天街落下帷幕，闭幕式犹如一场盛大的体育嘉年华，武术、民间运动、竞技体育、杂技等表演令人目不暇接，激情澎湃。

《人民日报》微博视频号转发消息，称河南省运动会闭幕场景犹如韩愈诗里的“天街”一秒复活，一眼千年，举世惊艳。

天街百戏震古烁今

天街，天子之城的街道，只有古代京都的中央大道才配得上这个称号。

唐代大文豪韩愈有诗云：“天街小雨润如酥，草色遥看近却无。”细究起来，唐代东都洛阳、西京长安各有一条名为天街的大街，但韩愈是咱河南老乡，且在洛阳为官多年，提携过洛阳天才诗人李贺，老乡们自然相信他诗里描绘的天街就在洛阳。

何况，千年之前就在天街举办过“盛世嘉年华·百戏狂欢夜”的，唯有洛阳。

话说隋炀帝登基后打算迁都，将作大匠宇文恺揣摩圣意，把天上的星象与地上的山河相对照，营建新都洛阳，在洛城中轴线上修了一条纵贯南北的中央大街——天街。天街北接天津桥(旧址在今洛阳桥西)，南抵定鼎门，又名定鼎门街。

天街两旁是里坊区，很多达官显贵、文人墨客都住在天街附近的里坊。天子脚下，近水楼台，城中放焰火，城楼上点花灯，天街一带是最佳“观景区域”。

史载，洛阳新都初建，万国来贺。隋炀帝为了炫耀国力，召集各地的百戏艺人集结京都，在洛阳天街举行盛大演出。

朝廷耗资亿万“盛陈百戏”，将天街两旁的树木都用丝绸裹住，“绵亘八里，列为戏场”；身着彩服的表演者数以万计，“鸣鼓聒天，燎炬照地，人戴兽面，男为女服，倡优杂技，诡状异形”，那真是全民狂欢嘉年华，火树银花不夜天，场面宏大，惊艳四海。

经历过洛阳天街百戏狂欢夜的男女老少，无不热血沸腾，简直可以吹一辈子牛。

石火胡登场技惊四座

百戏，源出于周代“散乐”，是古人对杂技的统称，泛指杂技、魔术、马戏等各种技艺表演。

“百戏”一词起于汉，盛于唐。隋唐时期，“百戏”常与“散乐”并列出现，称作“散乐百戏”。

中国古代没有“体育”这个概念，很多民间娱乐竞技运动诸如摔跤、舞剑、射箭、蹴鞠、拔河等，皆属于百戏。

中国百戏起初流行于贵族圈子，是权贵们用来显礼仪、耍排场、搞气氛的娱乐项目或礼仪活动。

汉代，张骞、班超出使西域，打通了从长安、洛阳通往西方的丝绸之路，来自西域、天竺(今印度)等地的百戏艺人，也沿着丝绸之路来到中国。

当时的百戏表演五花八门，除了常见的娱乐运动项目，还有掷投刀剑、爬竿戏绳、高空走索等高难度杂技。

唐代国力强盛、国风奔放，人们对力与美的推崇达到极致，惊险刺激的百戏艺术走上巅峰。

唐代的女杂技艺人石火胡，艺高人胆大，把杂技顶竿、高空走索与舞蹈融合在一起进行表演，技惊四座。

她顶着高竿，上支5根弓弦，5个女童和着《秦王破阵乐》(唐代著名宫廷乐舞曲目)的雄浑节奏，在弓弦上腾挪跳跃，那场面比高空走钢丝还要惊险刺激！

唐代张楚金在《楼下观绳伎赋》中写道，“掖庭美女”在空中踩着“横亘百尺，高悬数丈”的彩绳辗转腾挪，表演各种绝活，惊得看客们目瞪口呆，大气都不敢出。

如果你想象不出当时的场景，可以去洛阳博物馆开开眼界，那里展出的汉代杂技俑、唐代乐舞俑，动作花俏，姿态美妙，定格了古代百戏表演的精彩瞬间。

女子相扑皇帝也爱看

宋代，宫廷百戏流入民间，在北宋东京汴梁、西京洛阳等地的勾栏瓦肆大放光彩。

勾栏瓦肆相当于古代的歌舞厅、戏院，是宋元时期的主要娱乐演出场所。河洛地区常见的百戏节目有相扑、高空荡秋千等数十个，表演时场面火爆，掌声雷动，热烈程度堪与如今的省运会闭幕式表演相媲美。

当时，相扑运动风靡河洛地区，汴梁、洛阳常举办相扑比赛。

相扑就是摔跤，又名角抵、蚩尤戏、掼跤等，起源于中国古代的军事训练项目。早在东周时期，周天子在王城洛阳挑选出征武士，候选人要脱衣扎腰，比赛体力。

后来，民间百戏表演引进了摔跤项目，摔跤逐渐演变为一项体育竞技活动。

宋代相扑比赛通常先由女选手进行暖场表演，招揽观众。

北宋坊间女相扑竞技高手，诸如“赛关索”“嚣三娘”“黑四姐”，只要一登台，叫喊声、欢呼声就震天响，门票价格再高也有人买。

宋仁宗曾领着妃子们登上城楼，专门观看女子相扑比赛，还亲自给女相扑手发奖品。大臣司马光觉得这样有伤风化，特意上书提醒皇帝注意形象。

作为朝廷大臣，向皇帝进言是司马光的职责，不过，竞技比赛如此刺激，皇帝也难免被吸引啊！（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）