洛阳首批7所新建高中陆续交付使用 约1.8万名师生喜搬“新家”

“新校区像大学一样！”“住宿环境变化太大了！”……昨日，师院附中新校区迎来学生返校报到，走进这座风格现代、功能完备的新校园，学生们赞叹不已。

师院附中新校区

“新校区像大学一样！”“住宿环境变化太大了！”……昨日，师院附中新校区迎来学生返校报到，走进这座风格现代、功能完备的新校园，学生们赞叹不已。

目前，我市首批7所新建高中陆续交付使用，约1.8万名师生陆续搬入“新家”。新校区的学习、生活怎么样？首批7所新建高中将为洛阳教育带来哪些新变化？洛报融媒记者进行了实地探访，并采访了市教育局党组书记、局长于晓峰及部分师生。

7所高中师生陆续搬入新校区

“新校区不仅宽敞漂亮，我们的学习和生活环境也变好了!”师院附中高三学生李曼璐说，学校的各项功能非常完善，分为教学区、生活区、运动区。走进教室，智慧班牌、护眼灯、空调等一应俱全。

“教室设备非常人性化，我个子比较高，老校区用的课桌椅高度是固定的，坐着很不舒服。”她说，现在有了可升降课桌椅，可以随意调节成适合自己的高度。

新校区的生活条件也让李曼璐欣喜不已。老校区没有地方洗澡，吃饭要错峰，运动场地也不足。如今，这些都成为了历史，新校区的宿舍有热水洗浴间，全新的餐厅可容纳3000人同时就餐，还有一座单独的体育馆。“生活上没有了后顾之忧，更能静下心来学习了。”她说，在新校区，她和妈妈流连忘返、频频拍照留念。

洛五高新校区

目前，我市洛外、师院附中、洛二高、洛三高、洛五高、洛八高、实验高中的约1.7万名学生、1300名教职员工，陆续搬入新校区。