洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳首批7所新建高中陆续交付使用 约1.8万名师生喜搬“新家”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.31 08:12
师院附中新校区

　　“新校区像大学一样！”“住宿环境变化太大了！”……昨日，师院附中新校区迎来学生返校报到，走进这座风格现代、功能完备的新校园，学生们赞叹不已。

　　目前，我市首批7所新建高中陆续交付使用，约1.8万名师生陆续搬入“新家”。新校区的学习、生活怎么样？首批7所新建高中将为洛阳教育带来哪些新变化？洛报融媒记者进行了实地探访，并采访了市教育局党组书记、局长于晓峰及部分师生。

　　7所高中师生陆续搬入新校区

　　“新校区不仅宽敞漂亮，我们的学习和生活环境也变好了!”师院附中高三学生李曼璐说，学校的各项功能非常完善，分为教学区、生活区、运动区。走进教室，智慧班牌、护眼灯、空调等一应俱全。

　　“教室设备非常人性化，我个子比较高，老校区用的课桌椅高度是固定的，坐着很不舒服。”她说，现在有了可升降课桌椅，可以随意调节成适合自己的高度。

　　新校区的生活条件也让李曼璐欣喜不已。老校区没有地方洗澡，吃饭要错峰，运动场地也不足。如今，这些都成为了历史，新校区的宿舍有热水洗浴间，全新的餐厅可容纳3000人同时就餐，还有一座单独的体育馆。“生活上没有了后顾之忧，更能静下心来学习了。”她说，在新校区，她和妈妈流连忘返、频频拍照留念。

洛五高新校区

　　目前，我市洛外、师院附中、洛二高、洛三高、洛五高、洛八高、实验高中的约1.7万名学生、1300名教职员工，陆续搬入新校区。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “学习困难”门诊，能否让孩子逆袭
    “学习困难”门诊，能否让孩子逆袭
    “学习困难”门诊，能否让孩子逆袭
        近日，记者了解到我市一家医院开设的注意力与学习门诊(即“学习困难”门诊)持续爆火，这个门诊到底有什么用...
  • ·健康提醒：立秋后肺很脆弱 养生重在护肺津、防温燥
  • ·喝中药时加糖会影响药效吗
  • ·胸闷心慌不舒适 洛阳一家医院心内科确诊他患了焦虑症
    		•
    生态画卷美 且动且品味
    生态画卷美 且动且品味
    生态画卷美 且动且品味
        正值省十四运会举办期间，我市健身热潮不断。8月15日是首个“全国生态日”，夏秋交替之际，适宜活动、赏景。...
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳隋唐园立交隧道频现“过饱和交通...
  • 停车收费调整！洛阳四部门联合发文
  • 洛阳首批7所新建高中陆续交付使用 约1...
  • 洛阳市委召开专题会议 研究城市阳台建...
  • 围挡施工！玄武门大街最新进展
  • 私厨上门，真香！【高清图集】
  • 洛阳市委国土空间规划委员会2023年第...
  • 网友反映南昌路滨河北路交叉口通行设...
  • 洛阳龙门站：智慧“站台门”上岗 确...
  • 节假日期间，瀍河区公办中小学体育运...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    荷叶

    隋唐园里享清凉

    雨中的兴洛湖公园

    雨后狼尾草
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605