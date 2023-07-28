洛阳多个社区暑期托管课程亮点多多

眼下，我市不少由社区主办的暑期托管课程落下帷幕。回顾今年遍地开花的暑期托管课程，内容潮流化、形式多样化、定制特色化等趋势更为明显。

重三社区邻里中心内举办VR体验课

眼下，我市不少由社区主办的暑期托管课程落下帷幕。回顾今年遍地开花的暑期托管课程，内容潮流化、形式多样化、定制特色化等趋势更为明显。与此同时，更多社区立足邻里中心，主动对接社会专业资源，将亮点多多的暑期托管课程“引进来”，也带领更多社区少年儿童兴致勃勃地“走出去”。专家指出，未来，暑期托管课程将成为我市公共服务进社区的常态，在为更多家庭带去便利的同时，也将赋能公共服务下沉社区，进一步打开蓝海市场。

内容多样，服务少年儿童多元发展

近日，涧西区重三社区邻里中心内举办了一场特殊的活动。之所以说它特殊，是因为这场活动的体验，对绝大多数参与活动的孩子来说都是“人生第一次”。

“现在，我们戴上VR设备感受下地震来袭是什么感觉。”在专业老师的指导下，参与体验的孩子们轮流戴上了VR眼镜，快速开启虚拟世界之旅，先后体验“VR地震逃生”“VR消防安全”“VR航天展示”等项目，身临其境地感受地震、台风、火灾等场景，同时学习安全事故防范措施及自救方法。

差不多同一时间，在瀍河区金家街社区，一堂名为“情绪转盘”的情感体验课也吸引了许多家庭参与。

“爸爸，上次我和弟弟闹矛盾，我觉得很委屈。”活动结束后，10岁的陈子豪向爸爸主动表达想法、袒露心声。陈子豪的爸爸表示，这次课程对他来说很有意义，在二孩家庭中，孩子的心理格外敏感，此次在家门口参与这样的心理疏导课程，无论是对孩子，还是对家长都是一次成长。

今年，在我市很多社区，除了往年固有的国学、绘画、书法、作业辅导等，还创意“上线”了VR科普、情感体验等亮点课程，更加主动服务少年儿童多元发展。