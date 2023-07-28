早晚凉爽午间热 未来一周洛阳以晴好天气为主

洛阳今日晴天间多云，气温19℃～31℃。 昨晚，“超级月亮”现身夜空，是罕见的“超级蓝月”。同时，夜空中还上演“土星合月”。 省气象服务中心提醒，近几日我省白天的气温有所回升，中午前后在阳光的烘托下，暑热感依旧“在线”，但昼夜温差变大，最低气温20℃左右。早晚天气凉爽，提醒您注意适时关窗、添衣、盖被。 市气象台根据最新气象资料分析，未来一周我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主。 最近几天天气预报 今日：晴天间多云，气温19℃～31℃。 明日：多云间阴天，气温20℃～30℃。 9月2日(周六)：多云，气温20℃～30℃。 9月3日(周日)：多云间晴天，气温19℃～31℃。 9月4日(周一)：晴天到多云，局地有短时阵雨，气温20℃～30℃。 9月5日(周二)：晴天间多云，气温20℃～30℃。 9月6日(周三)：晴天间多云，气温20℃～30℃。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博)