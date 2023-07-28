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嵩县至栾川车辆注意！这个路段半封闭施工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 嵩县公安交警大队 2023.08.30 18:43

　　日前，“嵩县公安交警大队”微信公众号发布公告称，S243渑邓线嵩县胡岭隧道进行维修加固处治施工，工期4个月(8月28日-12月28日)，为确保施工过程中过往车辆、行人通行安全，施工期间将对该路段进行半封闭施工，请过往车辆、行人提前选择绕行路线。

关于胡岭隧道半封闭施工公告

　　为保障人民群众出行安全，进一步提升干线公路安全保障水平，根据豫交规划函【2022】521号文件批复要求，特对S243渑邓线嵩县胡岭隧道进行维修加固处治施工，工期4个月(8月28日-12月28日)，为确保施工过程中过往车辆、行人通行安全，施工期间将对该路段进行半封闭施工，请过往车辆、行人提前选择绕行路线，因施工带来的不便，敬请各位驾乘人员谅解和支持！

　　过往车辆绕行线路：

　　嵩县至栾川方向：天城路-天山路-行至S243渑邓线(酒店街)或G344东灵线(旧县街)-栾川；或S96洛栾高速嵩县站-旧县站(往返同路线)。

　　区间车辆需听从现场保通人员指挥隧道内半幅正常通行。

　　特此公告

嵩县公路事业发展中心
嵩县公安局交通警察大队
2023年8月25日
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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