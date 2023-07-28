数量创新高！洛阳新增23个省级科技项目

记者从洛阳市科技局获悉，近日，河南省科技厅公布了2023年度省重大科技专项、省重点研发专项名单，洛阳2个项目入围省重大科技专项，21个项目入围省重点研发专项，创下单年度入围省级科技项目数量历史新高。

入围企业生产现场

记者从洛阳市科技局获悉，近日，河南省科技厅公布了2023年度省重大科技专项、省重点研发专项名单，洛阳2个项目入围省重大科技专项，21个项目入围省重点研发专项，创下单年度入围省级科技项目数量历史新高。

河南省重大科技专项聚焦河南优势主导产业和战略性新兴产业重大创新需求，着力解决产业发展核心关键技术瓶颈，推动重大科技创新成果的示范推广应用。洛阳入选的洛阳双瑞万基钛业有限公司“关键领域转动部件用高品质低成本海绵钛关键技术研发及产业化”项目和河南科技大学“主要粮食作物高性能耕种收关键装备研发及产业化”项目，具有引领作用突出、资金投入量大、协同效应明显、支撑作用显著的特点，分别获得省财政拟支持经费1080万元和1500万元。

入围企业生产现场

河南省重点研发专项聚焦河南经济社会发展创新需求，针对共性、关键技术的研发与转化，开展“产、学、研、用”协同创新，力争形成一批新技术，研发一批新产品，转化一批新成果，单个项目支持额度最高300万元。今年洛阳入选数量较去年增长133%，牵头单位包括中航光电科技股份有限公司等6家国企、三杰节能新材料股份有限公司等7家民营企业、河南科技大学等4家高校院所，涵盖了省重点研发专项申报指南的全部七个产业领域，呈现出涉及领域广、主体类型多的良好局面。

下一步，市科技局将持续贯彻落实产业发展“136”工作举措，坚持把创新落到产业上、主体落到企业上，支持和指导企业承担国家、省重大科技研发任务，推进市重大科技创新专项和揭榜挂帅项目实施，着力突破一批制约洛阳产业创新发展的关键核心技术，以科技创新引领产业升级、赋能高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李园园 文/图）

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2023年度河南省重大科技专项名单

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