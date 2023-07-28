洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

数量创新高！洛阳新增23个省级科技项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.30 16:47

入围企业生产现场

　　记者从洛阳市科技局获悉，近日，河南省科技厅公布了2023年度省重大科技专项、省重点研发专项名单，洛阳2个项目入围省重大科技专项，21个项目入围省重点研发专项，创下单年度入围省级科技项目数量历史新高。

　　河南省重大科技专项聚焦河南优势主导产业和战略性新兴产业重大创新需求，着力解决产业发展核心关键技术瓶颈，推动重大科技创新成果的示范推广应用。洛阳入选的洛阳双瑞万基钛业有限公司“关键领域转动部件用高品质低成本海绵钛关键技术研发及产业化”项目和河南科技大学“主要粮食作物高性能耕种收关键装备研发及产业化”项目，具有引领作用突出、资金投入量大、协同效应明显、支撑作用显著的特点，分别获得省财政拟支持经费1080万元和1500万元。

入围企业生产现场

　　河南省重点研发专项聚焦河南经济社会发展创新需求，针对共性、关键技术的研发与转化，开展“产、学、研、用”协同创新，力争形成一批新技术，研发一批新产品，转化一批新成果，单个项目支持额度最高300万元。今年洛阳入选数量较去年增长133%，牵头单位包括中航光电科技股份有限公司等6家国企、三杰节能新材料股份有限公司等7家民营企业、河南科技大学等4家高校院所，涵盖了省重点研发专项申报指南的全部七个产业领域，呈现出涉及领域广、主体类型多的良好局面。

　　下一步，市科技局将持续贯彻落实产业发展“136”工作举措，坚持把创新落到产业上、主体落到企业上，支持和指导企业承担国家、省重大科技研发任务，推进市重大科技创新专项和揭榜挂帅项目实施，着力突破一批制约洛阳产业创新发展的关键核心技术，以科技创新引领产业升级、赋能高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李园园 文/图）

　　相关链接

　　2023年度河南省重大科技专项名单

　　2023年度河南省重点研发专项名单
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    健康提醒：立秋后肺很脆弱 养生重在护肺津、防温燥
    健康提醒：立秋后肺很脆弱 养生重在护肺津...
    健康提醒：立秋后肺很脆弱 养生重在护肺津、防温燥
        养生是不少老年人的朋友圈里绕不开的话题。近日，51岁的周女士来电称，她的母亲听邻居说立秋后要润肺，要多...
  • ·喝中药时加糖会影响药效吗
  • ·胸闷心慌不舒适 洛阳一家医院心内科确诊他患了焦虑症
  • ·夏秋交替，小儿腹泻怎么办？
    		•
    生态画卷美 且动且品味
    生态画卷美 且动且品味
    生态画卷美 且动且品味
        正值省十四运会举办期间，我市健身热潮不断。8月15日是首个“全国生态日”，夏秋交替之际，适宜活动、赏景。...
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳在全省率先完成县域三级综合医院...
  • 洛阳市召开党纪教育警示大会
  • 偃师区：道路微改造 惠及大民生
  • 徐衣显主持召开市政府第11次常务会议
  • 新增、优化调整！洛阳多个公交站位有变化
  • 洛阳开始执行！事关洛阳电动自行车和...
  • 生态修复绿矿山
  • 由ETC直接扣除道路停车历史欠费 市民...
  • 洛阳市民政局发布2023年中元节文明祭...
  • 2023年集成电路用硅基气体研讨会在洛召开
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    荷叶

    隋唐园里享清凉

    雨中的兴洛湖公园

    雨后狼尾草
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605