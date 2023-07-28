节假日期间，瀍河区公办中小学体育运动场所免费开放

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：瀍河区中小学体育运动场所是否开放？ 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：瀍河区中小学体育运动场所是否开放？ 瀍河区教体局回复：为满足我区群众体育活动需求，把瀍河打造成温暖之城、幸福之城，瀍河区教体局出台了《瀍河回族区中小学体育运动场所免费开放实施方案》，规定在不影响正常教学秩序的情况下，区属公办中小学(除启明中学、巨龙小学因施工暂停开放外)在双休日、国家法定节假日、暑假(上午8:00—晚上20:00)面向社会免费开放。 点击查看原帖⑥