洛阳隋唐园立交隧道频现“过饱和交通”　交警教您如何避开拥堵路段

近日，洛阳交警部门发布一份攻略，针对市民反映的“王城大道隋唐园立交隧道经常拥堵”情况支招儿。

红色线路是过隧道的线路

绿色和蓝色线路是交警建议线路

近日，洛阳交警部门发布一份攻略，针对市民反映的“王城大道隋唐园立交隧道经常拥堵”情况支招儿。

王城大道是贯穿我市南北的主干道。日常生活中，不少市民需要经常开车往返于洛北和洛南之间，王城大道是大家的首选道路，王城大道隋唐园立交隧道则是必经之地。然而，每逢上下班高峰期，该隧道经常出现“过饱和交通”，导致市民驾驶体验不佳。

据我市交警部门分析，目前该隧道高峰期的实际流量比隧道设计流量高出12%以上。实际流量超过设计流量，“过饱和交通”就会不可避免，立交系统的便捷性就会大打折扣。如何避免“陷入”这一拥堵路段？交警部门为市民梳理出一些“平替”路线。

若您驾车由北向南，经王城大道前往“望春门街以东，长兴街以西，牡丹大道以北，古城快速路以南”这一区域，可以选择交警建议路线，避开隋唐园立交隧道。

●通过王城大桥后不进入隧道，走地面道路，在积翠南街口掉头后驶入隋唐城路，然后右拐(向东)驶入文博路、聂泰路，穿过古城快速路进入市府东街，继续向南，根据目的地选择路线；

●通过王城桥后不进隧道，走地面道路，通过王城大道与积翠南街交叉口后继续向南，由王城大道与古城快速路交叉口向左转(向东)，通过此路口红绿灯后注意看交通提示牌，选择前方岔路口右边(南侧)的车道进入，然后在第一个路口右拐(向南)进入望春门街，之后根据目的地选择路线。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 刘成伟 原晋 文/图）